《通網股》攜奧塞美術館 宏達電VR藝術領域再譜新頁

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【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)旗下VIVE Arts宣布，與奧塞美術館(Musee d'Orsay)合作，為今年度奧塞美術館重要展覽《梵谷在瓦茲河畔奧維爾：最後的日子》，共同推出VR沉浸式體驗特展《梵谷的調色盤》(La Palette de Van Gogh)。宏達電持續發展VR(虛擬實境)/AR(擴增實境)，在藝術領域的發展也持續有成效浮現。

宏達電營運主力近年擺在VR/AR，應用層面從遊戲出發，一路延伸到藝術、醫療、行銷、國防等應用。目前宏達電將公司組織分為七大事業群，包含原先智慧手機業務在內，共有VIVE Systems、VIVERSE、G Reigns、HTC智慧型手機及智能裝置、VIVE Arts、VIVE ORIGINALS和DeepQ。

VIVE Arts成立於2017年，致力於全球性藝術倡議項目，主要在支持藝術家和文化機構進行沉浸式技術的實驗，以促進藝術領域的數位生態圈系統發展。VIVE Arts以推動藝術體驗的普及化為使命，並將技術作為保護文化遺產的工具，為實現這一使命，VIVE Arts 與全球頂尖的博物館和美術館合作，如羅浮宮博物館、巴黎橘園博物館、泰特現代美術館和倫敦V&A博物館。

VIVE Arts 總監葉心宇表示，本次與全球著名的奧塞美術館合作，為這次展覽提供獨特的沉浸式體驗，突顯梵谷人生中最後時期的開創性作品。根據VIVE Arts的使命，《梵谷的調色盤》利用沉浸式技術提供一種既具有娛樂性又有教育意義的體驗，讓觀眾主導探索之旅，深入瞭解梵谷的世界和獨特的繪畫方法。

此特展將於2024年2月結束，之後並計劃推出「全球發行完整版本」，其中包括藝術家的其他著名作品。