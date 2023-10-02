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台菸酒今年徵才568人 薪水39K起

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台灣菸酒股份有限公司112年公開甄試從業人員，計招募基層職568名，含職員69名及評價職位人員499名。甄試作業由財團法人台灣金融研訓院辦理，一律採網路報名，自112年10月11日10：00至10月23日止，筆試日期訂於112年11月12日於台北、台中、高雄等三地同時舉行。

台灣菸酒公司表示，為加強業務營運發展及人力更新需要，特徵求具服務熱忱、品德良好的各界專業人才及社會菁英加入服務團隊，第一年待遇基層職職員約3萬9,000餘元，評價職位人員最高約4萬1,000餘元。

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