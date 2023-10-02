台灣國際五金工具博覽會 10／4台中開展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由經濟部國貿局指導，台灣手工具公會主辦暨超過20家產業公協會共同協辦之「2023台灣國際五金工具博覽會Taiwan International Tools & Hardware Expo（TiTE 2023）」即將在10/4日於台中國際展覽館盛大開展。今年海內外逾300家參展廠商，共同迎接來自歐美、中東等地區的百餘位採購買主，海內外訪客預估將創下3萬參觀人次。業界樂觀評估本屆買氣暢旺，訂單成長可望爆量，將再次寫下台灣手工具產業的外銷歷史新頁。

本展會素以展效卓著聞名，獲得廠商高度肯定，不僅廠商續展率高達70%，展出面積更擴增達6,500平方公尺，較去年首屆大幅成長40%，台灣五金工具「展會規模最大」，同時因產業群聚地利之便，主辦方推出「一站式採購計畫」，協助國際買主得以串聯觀展、訪廠、訂單洽談等商務行程，並親炙產品質量與生產情況，進而找出最值得信賴與最具配合度的合作夥伴。此外，今年大會所提供之「國際買主住宿補貼方案」，已提供來自中東、歐洲、北美、日本、韓國、越南、南美、澳洲、巴西、荷蘭、印度、伊朗、沙烏地阿拉伯、杜拜、俄羅斯等地，包含Stanley Black & Decker、KTC、STIHL、KS Tools、Fujiwara、Milwaukee、Sheffield Group等百家知名國際採購商團將來台採購。外貿協會同時透過各國駐外力邀重量級買家親臨，挹注展會買氣。本展將是3年來中部地區國際商展最多國際買主匯聚的展會，回歸疫情前榮景。

本次展會不只備受買主與廠家期待，國際媒體也將大幅報導，來自日本、韓國、法國、保加利亞、德國、美國等知名產業媒體都將親訪展會，以第一視角見證並向國際推播台灣手工具產業旺盛的生命力。去年備受產官學界好評的「五金工業創新高峰論壇(TiTE Conference)」，今年將針對智慧製造、資安、AI產業創新應用、低碳經濟時代的碳管理及策略和全球數位商貿浪潮邀請產業專家蒞臨分享，包含漢翔、千附、亞馬遜和阿里巴巴等知名業者。專家將用宏觀、國際與新創角度，賦予產業新思維，指引產業搶占未來先機。

為使參觀者加速掌握展場資訊，享受入場「快速通關」服務，主辦方特別推出官方LINE帳號，加好友、掃QR Code就能迅速入場、免去現場排隊登記的麻煩，更可在偌大展場中快速搜尋參展商、即時掌握所有論壇場次及重要資訊。即日起登入預約參觀並分享還能抽現場好禮。即刻加入LINE帳號「＠tite_lanza」或至活動官網https://hardwareexpo-taiwan.com查看最新消息。亦可電洽展會指定執行單位朗盛行銷有限公司 (02)7746-2868，或E-mail至[email protected]。