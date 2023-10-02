瞄準短效型紅血球生成素41億美元商機，聯亞攜手台康生搶布局

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聯亞藥(6562)2日宣布，已與台康生（6589)簽訂生物相似性藥UB-851委託生產協議，搶攻短效型紅血球生成素全球41億美元市場。UB-851已完成三期臨床試驗，目前正進行查驗登記前模組批次審查(Rolling Review)中。

聯亞藥表示，自行開發的重組人類紅血球生成素生物相似性藥品UB-851，主要用於治療腎性貧血，已完成的三期臨床試驗指標均符合預期，正積積極規劃向衛福部食藥署(TFDA)申請生物相似性藥品上市許可查驗登記與台灣藥證；該新藥將是台灣第一個國產的紅血球生成素生物相似性藥品，指標意義濃厚。

依據2021年腎病年報，台灣慢性腎病透析盛行患者人數，2019年有86,840人，2015-2019年透析盛行率每年約增加2％-3％。就2019年透析發生率來看，每百萬人口男性有590人，女性則有468人，新發透析人數有12,475人，可見人數有增加趨勢情形，20歲以上新發透析患者於透析前一年紅血球生成素使用比率有增加的情形，顯示透析紅血球生成素使用於洗腎發生腎性貧血等治療，在醫藥品市場有龐大的需求。

依據IQVIA (IMS Health) 資料庫2022年數據，重組人類紅血球生成素全球市場約64億美元，UB-851主攻市場為短效型紅血球生成素，全球市場達41億美元。

聯亞藥表示，UB-851可望成為第一個國產的紅血球生成素生物相似性藥品，可提供國內洗腎病患需求，此次與台康生技簽訂UB-851原料藥規模批量與商業化生產，為後續第二供應商之技術移轉、產能優化及擴增商業化生產提前布署具規模性的原料藥供應商。

台康生是台灣目前唯一一家同時通過美國FDA、日本PMDA、澳洲TGA與台灣TFDA認證的生物製劑GMP原料藥廠生產廠，歐盟EMA也正在取證中，此次聯亞藥委託台康生生產UB-851原料藥，預計可加快取得該產品的國際生產許可及認證。雙方的合作除了開啟台灣生技製藥上、下游合作雙贏的極佳範例，彰顯台灣生物醫藥產業的軟實力。