AI再起！老手精選5檔勝大盤 另3檔新藍海股吸睛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 王順泉】中秋節連假結束後，今天10月開盤第一天，台股早盤跳空上漲逾百點，衝破16500關卡，一度突破半年線。永誠國際投顧總監陳威良上周五在解盤節目中就表示，「3題送分題」顯示台股來到新一輪投資的起點，建議投資人把握「光輝的十月」。

陳威良表示，國發會日前公告景氣又亮藍燈表示谷底，景氣糟透了，可是過往不管是10個藍燈，或是史上最長的藍燈，對照大盤指數，只要在藍燈的尾聲買股票，獲利機率就是100%，這是送分題，要在情緒最差時反群眾心理，這是不變的道理。

其次，美國政府可能關門，殖利率創高，對照大盤指數，殖利率高點就是要買股票，這個在去年10月已經出現過一次，現在殖利率比去年10月還高，這裡絕對不是賣點，而是新一輪投資的起點，這也是送分題。

第三，明年有總統大選，歷年大選前10個月份上漲機率也是100%，這又是送分題。陳威良強調，前面最難涯的月份你都撐過去了，千萬不要放棄，把握光輝的10月。

至於AI族群，目前投資人對AI的觀感不好，主要因為專家都說AI好，但投資人檢視績效都不好，陳威良表示，AI是不是趨勢無須爭論，看看台積電、林百里、NVIDIA、微軟就知道。投資人賠錢可能是因為在最熱時衝動追高、或是買到「假AI」，建議把手上有疑慮的AI股換到「真AI」。

他點名廣達、技嘉、台光電、勤誠、奇鋐都是AI正規軍，且領先上月線，相較之下，大盤還在半年線之下打底。

此外，陳威良點名新藍海、漲價缺貨、毛利率衝高相關概念的潛力股，包括華孚、材料、定穎投控等，值得投資人留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。