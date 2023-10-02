製造業無薪假緩降至9,973人 小型業者停止實施

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【中央社記者張雄風台北2日電】勞動部今天公布最新減班休假（無薪假），製造業自8月底實施人數1萬337人，緩降至9月底的9,973人，主要有一些小型業者停止實施，但本期仍有金屬工業、電子零組件業合計實施約150人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計653家，實施人數1萬1,878人；與9月25日公布實施663家，實施人數1萬1,877人相比，本次家數減少10家，人數增加1人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期仍然是以製造業增加的情況較多，整體來看製造業家數減少2家、但人數增加90人，主要是金屬機電工業增加72人、資訊電子工業增加61人較顯著。

王金蓉指出，其中有一家金屬製造業實施約80人，是初次實施；另外則有一家電子零組件製造業增加約70人，這家業者在去年曾短期實施過，本次也僅實施1個月、月休增1天；兩業者皆反映是受訂單減少影響。

王金蓉提到，若以每月底統計來看今年製造業的走勢，上半年大致逐步增加，從1月底約5,000餘人，一直到8月底達1萬337人；本期數字為統計至9月底，製造業整體約9,973人，是有一些小型事業單位停止實施，但是否整體開始反轉仍不易論斷，需再觀察；會將資料交給經濟部去關心產業需求。

本次人數下降較明顯的則是在批發及零售業，王金蓉說，本期減少7家、81人，停止實施的業者類別廣泛，包含綜合商品、藥品、電子材料、五金、汽車配件等。