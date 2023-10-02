10／2盤中熱門焦點股

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今（10/2）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）折疊機展望佳 富世達兆利嗨

三星、華為二大品牌2024年將推出平價折疊機，價格區間帶落在600美元至700美元不等，可望帶動折疊手機滲透率；業界認為，隨著折疊軸承零組件數量降低、生產良率拉高，折疊手機不再只是品牌廠秀技術肌肉的競技場，若能進一步放量，折疊軸承陣營如富世達（6805）、兆利（3548）可望雨露均霑。

消息面激勵富世達與兆利周一同步開高走高，迄上午9：50，該兩股分別暫報勁揚4.52%、4.51%，表現不錯。

而在各大品牌廠中，折疊手機仍獨缺蘋果，雖然市場屢傳蘋果也會加入折疊機陣營，不過供應鏈引述設備商的看法，蘋果認為，若螢幕折痕的問題不能100％解決，對於插旗折疊機仍比較保守。

知名研調機構Counterpoint Research日前預測，全球折疊機可望在下半年大幅成長，而2024年三星、華為二大手機巨擘將連袂推出價格區間帶落在600美元至700美元的平價折疊機，並且預測2027年折疊手機出貨量將首度突破1億支。

折疊軸承為折疊手機關鍵零組件，此前因折疊軸承零部件高達數百個，加上生產良率不夠高，折疊手機成本居高不下，導致折疊手機淪為各大品牌秀技術肌肉的競技場，陷入曲高和寡窘境；隨著軸承零部件逐漸整合、減少，生產良率拉高，折疊手機的價格步向親民，將是放量關鍵。

折疊軸承陣營中，除了華為折疊軸承供應鏈之外，美商安費諾為折疊軸承龍頭，具設備開發能力，且與美系消費性品牌關係緊密，即使該品牌尚未跨足折疊手機，但是Google、OPPO、vivo均已經入列安費諾的客戶，在長時間練兵之下，被認為未來在爭取美系消費性品牌的折疊軸承訂單上，相當有實力。

台廠折疊軸承供應鏈，目前以富世達、兆利出貨量較大，富世達與陸資品牌大客戶一路成長，累積不少開發技術，加上大股東與陸資廠關係友好，折疊軸承的訂單穩固，伴隨技術而來的搶單實力不容小覷，富世達將於11月上旬轉上市，進一步打通融資管道，在資本密集的折疊軸承行業中，可望擁資金後盾。

近年比較沉寂的Moto靠折疊機吸引投資人眼球，該品牌今年推出Motorola razr 40、razr 40 Ultra折疊機，折疊軸承供應鏈指向台廠，業界分析，二、三年前LG退出美國手機市場，Moto接收其市占，年出貨量約4,000萬支，為了迎戰三星、蘋果在北美的強勁攻勢，Moto祭出折疊機應戰，雖銷售仍待統計，然各大品牌折疊機百花齊放，第三季折疊手機出貨可望衝出歷史新高紀錄。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（2）Q4營收將贏Q3 偉訓攻漲停

聚焦電源供器與電腦機殼商機偉訓（3032），今開高登高，在開盤28分鐘內如強勢漲停板，報80.6元，成交逾1.1萬張，漲停板門外追價紅單還逾5千張，表現出色。

受惠於電競電源和自有品牌COUGAR新產品訂單轉旺，偉訓10月營運回神，偉訓也樂觀預期，第四季表現應會優於第三季。

因第三季客戶就庫存進行微調，偉訓第三季營收成長受阻，7、8月營收都未能站上7億元大關，不過，隨著庫存微調近尾聲，第四季營運也浮現成長契機，偉訓表示，第四季營收可望優於第三季，主要成長力道來自於電競電源和自有品牌COUGAR新品訂單。

法人指出，以往年的慣例言之，偉訓客戶一般自第四季起，都會祭出較多的產品促銷活動，以拉抬買氣，另明年首季農曆春節的備貨買盤也有可能在第四季浮現，這些都是第四季營收成長的動能。

另偉訓自有品牌COUGAR自今年8月起陸續出貨新產品，隨著疫情緩解，偉訓也積極參與各國的展會，以擴展海外市場，預期新產品效益也有可能在第四季展現。

雖然偉訓第三季營收走軟，但受惠於ATX 3.0效應持續延燒，市場主流電源瓦數逐漸由1200W以上轉移到750W～1000W，進入偉訓的主力產品帶，受惠於ATX 3.0的ASP（平均銷售單價）相對較高，再加上偉訓今年大量推動垂直整合與自動化設備，用以降低成本，預期對毛利率的提升也會有所挹注。

為了布局明年的成長，偉訓也著手規畫墨西哥、泰國的新產線，分別鎖定在明年第四季及第三季進入量產，據悉墨西哥廠將以生產伺服器、車用設備為主，泰國廠則以生產雲端和PC產品為大宗。

因產能需求已是箭在弦上，考量到時間緊迫，偉訓表示，目前比較傾向以併購的方式來進行。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.旭品(3325)：營運看俏，外資連2買，連拉2根漲停，改寫年高價。

2.緯創(3231)：輝達助攻，AI供應鏈Q4看旺，無懼外資翻空操作，急拉漲停，重登月線。

3.緯穎(6669)：Meta攻AI，供應鏈喜上眉梢，加以買盤拉抬強攻漲停，進逼季線大關。

4.偉訓(3032)：訂單轉旺10月營運回神，Q4表現看優，多方大爆衝，強登漲停。

5.迎廣(6117)：伺服器出貨逐步拉升，年底前出貨比重可望超越50％，連拉3根漲停，攻克42.1元波段高。

6.廣達(2382)：Meta攻AI，台廠概念股笑呵呵，日K連3紅大漲7%，重返250元之上。

7.圓剛(2417)：推出搭載NVIDIA Jetson Orin Nano模組的邊緣AI運算解決方案，下半年逐步貢獻營收，笑納2根漲停，改寫波段高。

8.台積電(2330)：蘋果認了i15過熱是軟體問題，今早股價續漲至530以上，大振台股士氣。

9.氣立(4555)：攜手桓達攻半導體，展開跨產業異業結盟，聞訊觸及漲停59.7元，站上1年高點。

10.晶豪科(3006)：928遭三大法人大舉賣超3,393張，惟下方季線有撐，盤初強彈逾6%，重返80關、5日線。

11.南亞科(2408)：美光股價上周五強彈4.34%，盤初雖之彈升逾3%。

12.裕隆(2201)：裕隆城開幕慶祝行情降溫，上周四三大法人聯手調節5,784張，今盤初股價逆勢開高走低。

13.淘帝-KY(2929)：看好十一長假、雙十一電商促銷與秋冬裝商機，有助營收續增，今日人氣升溫，股價續漲。

14.大宇資(6111)：第四季本業發威，累計近十款遊戲產品將於海內外發行，盤初股價彈上5日線。

15.亞德客-KY(1590)：今年獲利戰新高，買盤給力重登千元與半年線。

16.中砂(1560)：短期業績看好，永豐投顧升評「買進」，日K連4揚，挺進164元1年高點。

17.富驊(5465)：衝刺新能源領域，明年拚營收占比2位數，剽悍強彈7%，續闖波段高。

18.金像電(2368)：受惠AI伺服器需求暢旺+外資投信雙買超，早盤一度漲6%，躍過前高。

19.台燿(6274)：高階AI伺服器材料訂單量增，加上投信連11買，高檔整理結束飆漲7%。

20.萬潤(6187)：CoWoS產能需求全面引爆，有利後市營運表現，多方直衝120元拉高半根漲停板。

21.南僑(1702)：今年營收挑戰250億勝去年，整理結束，飆升突破50關卡。

22.皇昌(2543)：8月歸屬母公司淨利4061萬元、EPS 0.17元，多頭格局延續，亮燈漲停。

23.中華電(2412)：挺進低軌衛星布局，股價走揚。

24.光環(3234)：新產品、新客戶訂單流入，盤初火速衝漲停23.85元，股價直奔2個月高。

25.上詮(3363)：矽光子題材燒不停，晨盤奔上80.1元，改寫歷史高點。

26.富邦媒(8454)：搶搭國際咖啡日商機，momo購物網咖啡銷售飆升5成。早盤止跌彈升，一舉收復短均及月線。

27.豐泰(9910)：Nike庫存大減、上季獲利優預期，有助H2營運，激勵早盤大漲逾8%。

28.威盛(2388)：預防性工安AI解決方案獲客戶採用，早盤放量勁揚6.5%以上。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）自行車2024營運迎春風 巨大、美利達臉色佳

全球自行車產業今年均面臨庫存去化的大挑戰，惟近期無論是整車大廠的巨大（9921）、美利達（9914）或零件大廠的桂盟（5306）均不約而同釋出正向訊息，預期最快明年上半年，自行車庫存可望回到健康水位。

因此法人預估，整車廠2024年下半年重返成長軌道可期，零件廠的衰減幅度則可望大幅縮小。

消息面挹注自行車族群迎轉機，包括巨大、美利達與桂盟周一早盤都臉色紅潤，表現持穩。

法人表示，整車廠因為忙著去化歐、美通路的中低階自行車庫存，不得不大砍2024年度的新車訂單，這也是整車廠前八月累計營收平均僅年減1成～2成，而零件廠卻因新車訂單大幅縮水、產能大減，導致年減幅度平均在3成～5成的主因。

其中，全球最大的整車廠－巨大集團前八月營收557.69億元，年減11.3％。巨大集團執行長劉湧昌表示，前八月捷安特中國內銷表現強勁、中高階運動車款持續熱銷，自有品牌銷售年減幅僅約2％，但因歐美代工客戶砍單，是巨大前八月營收下滑逾1成的主因。

劉湧昌進一步表示，由於美國是中低階產品庫存的重災區，巨大內部評估，美國經銷通路庫存去化有望在明年6月告一段落，「巨大有信心明年下半年營運將回到成長軌道！」

美利達集團前八月營收205.91億元，年減11.32％。法人表示，美利達專攻中高階自行車市場，預估客戶庫存去化最快在今年第三季末告一段落，第四季起有機會走出客戶訂單調整與出貨遞延的影響。

法人指，美利達在電動自行車（E-bike）出貨量減少、客戶調整訂單影響下，預估2023年營收將年減1成；不過，隨著客戶庫存去化順利、中國內銷產銷量持續暢旺，加上轉投資事業獲利持穩、E-bike恢復出貨動能，助攻2024年營收與獲利逐步回溫、一掃2023年的陰霾。

此外，全球最大的鏈條供應商－桂盟集團，受到整體自行車產業面臨庫存調整，自行車鏈條產能估大減3成，今年前八月營收33.31億元，年減34.51％。法人認為，隨著整車廠陸續釋出庫存去化順利的正向訊息，以及歐美通路商庫存水位逐步降低，桂盟的自行車鏈條營收明年可望重返成長軌道。

桂盟表示，整車廠近期雖有釋出急單，但因新車需求不振，產品組合已難回到過去，對零組件廠來說，新車製造產業今年是辛苦的一年，幸好目前庫存去化已朝著健康水位邁進，預期2024年上半年就會看到新車訂單回溫。法人認為，桂盟持續調整產品結構與客戶結構，明年營收衰減幅度將較今年大幅縮減。（工商時報 曾麗芳、數位編輯）

（5）AI回神了 緯創、緯穎先亮燈 概念股強棒出擊

台股光輝10月旗開得勝，中秋連假後首開市氣勢如虹，在護國神山台積電(2330)連3紅重登530元喊衝，AI鏈集體大進擊，近10檔漲停囊括台股過半，包括緯創家族緯創(3231)、緯穎(6669)率先亮燈漲停，川湖(2059)、旭品(3325)、晟銘電(3013)、圓剛(2417)、迎廣(6117)、偉訓(3032)、振發(5426)、健鼎(3044)跟進亮燈，指標股廣達(2382)、英業達(2356)、技嘉(2376)聯袂強彈逾半根停板，帶領台股大漲逾200點，一舉拿下月線與半年線。

蘋果30日坦承iPhone 15確實有過熱問題，但強調與鈦金屬外殼無關，是軟體問題造成，並非3奈米製程出包，終於還台積電(2330)公道，今日一度大漲10元奔抵533元，揭開台股秋節變盤與光輝10月序幕，台積電預計19日召開第3季法說會，法說前外資多空提前交戰，摩通保守預期2024年營收年增15％，高盛力挺業績將成長24.4％，目標價685元。

輝達（Nvidia）計畫2024年下半年推出下世代B100 GPU，據了解，B100將採用台積電3奈米製程與Chiplet設計架構，直球對決AMD的MI300，台積電可望吞大補丸，帶領AI族群絕地大反攻，盤中包括緯創(3231)、緯穎(6669)近10檔等亮燈漲停，令多頭士氣大振。

輝達股價曾在財報發布後利多鈍化回檔修正，目前已有落底跡象，市值也重回1兆美元，台股AI供應鏈9月營收將於中秋過後陸續出爐，市場預料將迎接第四季旺季，而臉書母公司Meta也全力導入生成式AI版圖，旗下所有App將加入AI聊天機器人，業者預料臉書大舉導入生成式AI，明年相關資本支出建置上看千億元，台廠概念股將受惠，緯穎(6669)、川湖(2059)率先拉漲停，廣達(2382)、奇鋐(3017)緊跟在後。

分析師表示，台股11～12月的作夢行情還是在於AI，主要受惠業績面會有較優表現，台積電前波股價已先行修正，若能釋出相對樂觀的營運展望，則股價面有機會利空出盡，再配合後續輝達的法說和財報，有利Q4作夢行情。(時報資訊 龍彩霖)

（6）遠雄港推「19+N」航空城自由貿易專區 市場按讚

遠雄港（5607）周一開高後持穩走高，迄中場11：15的市價暫報52.5元，上漲4.37%，表現不錯。

桃園市政府為吸引國際企業及回流台商，結合遠雄港與桃園航空城，共同推出「19+N」航空城自由貿易專區，提供物流運籌功能及境內關外的免稅優惠，企業在此區進行產業升級、提升附加價值，促進全球貿易競爭力。

桃園市市長張善政、遠雄港(5607)董事長葉鈞耀及桃園航空城公司董事長王明鉅董事長，今天共同舉辦「桃園航空城與遠雄自貿港區聯合招商記者會」，會中三方簽署MOU宣布啟動「桃園航空城自由貿易區聯合招商」。

桃園航空城自由貿易區是擴大自貿港區全球運籌服務及稅費優惠，延伸到航空城周邊產業專區，最適合台商及跨國企業設置亞太區域發貨倉庫、產業保稅供應鏈，進軍國際市場，希望共同運用「前店後廠」＋「串聯整合」及「運籌全球」，提升企業對外競爭優勢。

疫情後全球供應鏈重組，桃園機場貨運量未受影響，後疫情時代跨境電商及海空聯運帶動成長衍生航空貨運新商機，預測2024~2032年保守成長0.56％。

桃園市政府指出，為協助回流台商、企業國際貿易，並配合航空城產專區的雲端、綠能、智慧車輛等進駐產業需求，聯合遠雄港藉由「前店後廠營運模式」，合作推出「19+N」航空城自由貿易專區，讓目標企業在航空城及周邊產業專區，進行擴大規模、數位升級，從事創新提升其附加價值。

同時在物流運籌事業以外，能在桃園航空城自由貿易區從事貿易、報關、組裝、裝配、加工、製造、檢驗、測試等19種事業，更享有免關稅、貨物稅，推升數位經濟、高附加價值產業的群聚及蓬勃發展。（時報資訊 莊丙農）

（7）電子零組股走紅毯 10傑強攻、健鼎等3檔噴漲停

電零組近10檔大漲逾半根漲停板，與電腦設備成為電子族群中的領頭羊，偉訓(3032)率先漲停，健鼎(3044)快步跟上，川湖(2059)10點過也加入漲停行列。敬鵬(2355)、健策(3653)漲幅高達7%，台光電(2383)、康控-KY(4943)、建準(2421)、嘉澤(3533)、定穎投控(3715)盤中在半根漲停板附近游走。

偉訓受惠於電競電源和自有品牌COUGAR新產品訂單轉旺，10月營運回神，公司樂觀預期，第四季表現應會優於第三季。法人指出，過去偉訓客戶多自第四季起祭出產品促銷活動拉抬買氣，另明年首季農曆春節的備貨買盤也有可能在第四季浮現，這些都是第四季營收成長的動能。偉訓股價自9月初60元之下一路上攀，近來獲外資連5買，攻擊力道踩油門，今日量價齊揚，直攻漲停板突破80元關卡。

健鼎迎傳統旺季，以及7、8月營收已站回50億元的水準，法人預估，整體第三季營收復甦，季成長可望達15%，短線股價在190元處整理逾一周，下探空間有限，資金順勢而為，直接突破200元大關朝前高217.5元靠攏，盤中漲停為電零股再添一顆紅燈。

建準整個9月有2/3的時間都在回檔修正期，隨著投信買盤歸隊，加上今日緯創漲停AI題材再度點火，建準不再沈默，一舉拉高5%華麗轉身，偕同定穎一起衝刺，2檔AI股漲勢吸睛。

台股上周4個交易日未再創新低，中秋長假後買盤歸隊，今早大漲逾200點，呈現歡樂氣氛，台股短線有打出雙腳的跡象，配合5日均線開始上揚，情況漸對多方有利。不過技術面雖有轉機，籌碼面正面臨難關，外資整個9月大幅賣超1659.86億元，創2004年以來統計之第八大單月賣超紀錄，今年買超剩2億元，且9月營收將陸續公告，數字好壞影響個股短線走勢，不可大意。（時報資訊 張嘉倚）

（8）Nike去庫存有成 豐泰大漲逾7％領跑 這幾檔加速

美國運動品牌大廠Nike上季獲利超預期、庫存消化有成，替製鞋業產帶來曙光，台灣製鞋三雄的豐泰(9910)率先反映利多消息，盤中大漲7%以上，國內Nike供應鏈如鞋材廠百和(9938)、成衣代工的儒鴻(1476)股價表現搶眼。

Nike上季(6-8月)營收129億美元、年增2%，單季獲利達14.5億美元；每股盈餘0.94美元，優於分析師預測的0.75美元。據悉，Nike不斷透過打折出清庫存，庫存因而達到年減1成至87億美元。展望後市，Nike重申財測不變，且樂觀看待中國運動市場。

Nike財報提振台系概念股2日早盤表現，最大供應商豐泰止跌彈升，盤中最高暫時來到200元大關，領漲上市運動休閒類股。

製鞋廠的的寶成(9904)漲約1%，鈺齊-KY(9802)表現相對平淡；鞋材廠百和(9938)拉逾半根漲停板，並突破年線。

成衣代工的儒鴻同樣受惠Nike庫存連降，加上成衣景氣確定落底反彈，第4季將重拾營運動能，今早開高後站回500元之上，股價呈現跌深反彈；遠東新(1402)也有逾1%漲幅。(時報資訊 廖小蕎)

（9）買盤點火 萬潤續放量攻頂

自動化設備廠萬潤(6187)隨著大客戶積極建廠擴增先進封裝產能，2023年8月營收回升至近10月高點，法人預期下半年營運可望優於上半年。萬潤股價9月28日在買盤敲進下放量飆漲9.71％，今（2）日續放量攻上漲停價124元，早盤維持逾9％漲勢。

萬潤7月底觸及152元的近1年高點後漲多拉回，9月中下探94.1元、1個月急遽修正達38％，隨後止跌於95～107.5元區間震盪，近日在買盤敲進點火下強彈。三大法人近日買賣超調節互見，但仍偏多操作，上周合計買超123張，其中外資買超90張、自營商買超33張。

萬潤以半導體封裝設備為最大產品線，其中先進封裝貢獻逾半數，其餘多為系統級封裝（SiP），台灣晶圓代工及封測龍頭均為客戶。由於客戶因市況轉弱遞延資本支出進度，且去年客戶因應擴產積極拉貨、墊高比較基期，使今年以來營運動能表現偏弱。

萬潤上半年合併營收5.03億元、年減達63.88％，為近11年同期低，營業利益275.5萬元、年減達99.12％，為近14年同期低。在業外收益挹注下，稅後淨利0.44億元、仍年減達86.02％，每股盈餘0.55元，雙創近11年同期低。

萬潤8月自結合併營收1.13億元，月增11.28％、年減46.01％，回升至近10月高點。累計前8月合併營收7.18億元、年減達60.13％，仍處近4年同期低。展望後市，儘管今年營運難逃明顯衰退，但因設備訂單交期多落於年底，法人預期萬潤下半年營運將優於上半年。

因應CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，台積電已提前啟動並積極擴產，並對合作封測設備業者追加採購訂單，法人認為可望增添萬潤營運動能，惟效益可能到明年才會較顯著。不過，以台積電積極建廠擴產來看，對萬潤中長期營運成長仍具利多。（時報資訊 林資傑）