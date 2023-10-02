農業部：乾燥季將來臨 全民防火通報拿獎金

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農業部指出，2018～2022年間台灣每年平均發生52.6起森林火災，而統計歷年森林火災事件發生原因，有97％是人為因素所引起。為強化風險潛勢評估及喚起民眾防災意識，林業及自然保育署於2023年建立林火風險評估系統（https：／／ffwi.forest.gov.tw／），運用資料同化技術整合衛星氣象資訊，計算林火天氣指數（Fire Weather Index, FWI）產製台灣林地林火潛在風險，並推估未來7日之林火風險資訊，供林地管理機關及民眾防災參考。

農業部表示，依據《森林法》第34條規定，在森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。另外，為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至新台幣100萬元；而最先通報森林火災發生者，則發給5千元以下獎金或頒贈獎狀。

此外，農業部提醒，倘特定地區連日乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時，將適時啟動災防告警細胞簡訊機制，主動提醒民眾應謹慎用火、避免任何引火行為，「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾等，避免森林火災發生。國人若發現森林火災，請儘速撥打免費電話0800-000930（您您您，救山林）或119消防中心，共同防範森林火災，守護台灣山林資源