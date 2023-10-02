陸「一帶一路」指標工程 印尼雅萬高鐵正式營運

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印尼將開通東南亞首條高速鐵路、由中國資助並協助建設的雅萬高鐵。這是中國「一帶一路」的關鍵項目之一，連結印尼首都雅加達和印尼第四大城市萬隆，旅行時間將從3小時縮短至約40多分鐘。10月初起，雅萬高鐵將正式開始售票，進入商業運營。

美聯社報導，雅萬高鐵於2016年破土動工，原預計2019年下半年完工，但完工日期一延再延，延誤和不斷增加的成本令觀察人士質疑其商業效益。不過印尼總統佐科威（Joko Widodo）一直支持此項目，並將在今日為這條長達142.3公里的鐵路主持啟用儀式。

雅萬高鐵每列車編組8節，設VIP、一等、二等座，總長209公尺的列車設有總座位601個。印尼政府將這輛中國製造的高鐵命名為「Whoosh」。其名稱概念來自於描述快速列車聲音的形容詞，也是「節省時間」（Waktu Hemat）、「優化運行」（Operasi Optimal）、「可靠系統」（Sistem Handal）的縮寫，作為雅萬高鐵的標識。

這條斥資73億美元的高鐵項目主要由中國資助，由中國和印尼合資的印尼—中國高速鐵路公司（PT KCIC）承建。據此前報導，雅萬高鐵超支金額約12億美元，整體造價比當初同樣競標雅萬高鐵的日本所提出的62億美元總工程造價高出不少。

印尼海事及投資協調部部長潘才旦（Luhut Binsar Panjaitan）表示，中國已同意將其技術轉讓給印尼，以便未來該國的高鐵列車可以在國內製造。潘才旦9月29日說，雅萬高鐵項目將持續建設延伸到泗水。佐科威已經向他和數位利益相關者下達命令，對雅萬高鐵延伸至泗水項目進行可行性研究。

但雅加達非政府組織交通研究所執行主任赫蘭邦（Deddy Herlambang）表示，公眾並不真的需要雅加達至萬隆的高鐵，因為兩座城市之間已有許多其他交通方式。「高鐵不能替代既存的交通方式」，他說，「人們當然更願意使用更便宜的交通方式進行短程旅行」。

赫蘭邦指出，如果高鐵連結雅加達和泗水，必將產生重大影響。但他對此鐵路項目能否在30年內營利感到悲觀。印尼中國高鐵公司財務風險董事張超上月曾表示，「你要問我雅萬高鐵明年賺不賺錢？我明確告訴你，不賺錢」。