嘉義大學跨科系團隊利用轉換晶片 研發茶多酚濃度偵測器

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茶多酚是能夠消除人體自由基的抗氧化物質，近來成有益健康代名詞，嘉義大學電機工程學系教授江政達與食品科學系助理教授陳志誠為提升茶葉中茶多酚的檢測效率，指導電機工程學系學生吳聖民、黃子軒，共同研發出「量測茶水中茶多酚濃度的偵測器」，以滴定法量測茶水中茶多酚濃度，可協助量測人員節省大量時間，快速了解茶多酚濃度，目前完整研發設計與結果已收錄於IEEE Sensors Journal知名國際期刊中。

江政達表示，研究的動機是因為自己平日喜愛喝台灣高山茶，在與陳志誠探討茶葉議題時，發現茶飲中的茶多酚具有抗氧化、促進心血管健康、提升免疫系統及抗發炎等諸多益處，透過飲茶攝取茶多酚已成熱門議題，且飲茶不僅是種休閒消遣，也能維持體內健康，才開始思考設計轉換電路，製作能夠量測茶飲中茶多酚濃度的偵測器。

吳聖民、黃子軒說，比色法、HPLC、薄層色譜法及伏安法等，也是測量茶飲中茶多酚濃度方法，但為能夠快速且方便得知茶水中茶多酚的濃度，選擇反應時間短、對儀器要求不高且操作簡單的「滴定法」進行研發，師生經過為期1年半的研發過程和實驗，成功製作出偵測器，可協助量測人員節省大量時間，快速了解茶多酚濃度。

吳聖民、黃子軒說，將茶葉泡水後得到的滴定溶液連接至轉換晶片，因溶液中離子濃度不同，進而產生溶液中導電度的改變，最終導致電壓變化，所以茶多酚濃度偵測器，是利用晶片的頻率輸出，進而得知茶飲中茶多酚濃度，不但成本相對較低、速度較快，有別於以往需要半小時至數小時測量方式，此偵測器能在數分鐘內得到測量結果。

陳志誠指出，茶多酚是茶中重要的活性化合物，根據前人研究，在疾病治療以及預防上都有不錯效果，如其抗氧化及抗發炎等特性，更有其他研究發現茶多酚除可抑制非小細胞肺癌，並有輔佐抗肺癌標靶藥物治療的效果，隨著這些研究的深入探討，茶飲中茶多酚的快速、方便檢測顯得更加重要。