立委批青年失業率為整體2.28倍 龔明鑫允1個月內提精進方案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

對於立委楊瓊瓔關心青年勞動力議題，質疑111年青年失業率為整體的2.28倍，並沒有達到投資青年就業方案目標。國發會主委龔明鑫2日坦言確實還有努力空間，並允諾1個月內提精進方案。

立法院經濟委員會2日邀請龔明鑫進行國發會業務報告。楊瓊瓔質疑，青年勞動力是國家競爭力很重要因素之一，政府在108年開始以跨部會推動投資青年就業方案，以投資加值青年未來。該方案為108年到111年計畫，橫向連結資源推動48項措施，總經費為108.5億元，執行率為122.63％，執行人員很辛苦。

但楊瓊瓔說，看結果來說，111年度實際執行情形，青年失業率為8.38％，為整體國人失業率3.67％，換句話說，青年失業率是整體性2.28倍，並沒有達到方案目標。

龔明鑫對此坦言，確實還有努力空間，OECD目標是降到2倍以下，今年因為就業關係，職涯還在初期沒有那麼穩定，轉換率比較高，相較總平均高一點沒有錯，還是希望壓到2倍以下。

針對楊瓊瓔質疑，政府花了108.5億，目標是2倍以下，現在2.28倍，現在所推出的是不是不是青年所要？龔明鑫強調，8.38％還在下降中，有進展，還在努力當中，這也是為甚麼有投資青年方案2.0，還有產業尖兵計畫協助年輕人參加課程，另有旗艦計畫、雙軌訓練等，讓學跟用間無縫接軌，

對於楊瓊瓔要求，必須在1個月內與相關部會詳實討論，交出精進方案，龔明鑫說沒問題。