空巴加入日本「天空行動」計畫 2030年飛機都用100％永續航空燃油

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空中巴士今（2）日宣布，已加入日本「天空行動」計畫，投入擴產與提倡在地生產永續航空燃油的商業運用。空中巴士提供技術資訊支援日本「天空行動」計畫夥伴，並在永續航空燃油研發與科技方面進行合作。

「天空行動」的「天空」代表攜手合作，「行動」則代表各家參與公司將採取行動達成目標，提升日本民眾與業界對永續航空燃油、碳中和、達成循環經濟的意識。「天空行動」計畫由16家日本公司在去年3月共同展開，現已有空中巴士等31家公司參與。

空中巴士北亞區資深副總裁兼空中巴士日本公司總經理Stephane Ginoux表示，空中巴士致力讓永續航空燃油成為減少航空業二氧化碳排放，以及邁向2050年無碳化目標的重要工具。包括軍機與直升機在內，所有空中巴士飛機已能使用50％的永續航空燃油。空中巴士已設下目標，所有飛機到2030年都能使用100％永續航空燃油，促使永續航空燃佔全球航空生態系使用燃油的一成。

空中巴士與中日本航空合作，在去年中於名古屋空港進行日本首次使用永續航空燃油的直升機飛行。以此一合作為基礎，空中巴士運用日本生產的永續航空燃油，在空中巴士直升機公司的神戶空港設施進行直升機試飛。

空中巴士的大白鯨貨機將使用永續航空燃油，載運直升機與大型飛機組件飛行。加入「天空行 動」計畫之後，空中巴士將協助日本建立可靠的永續航空燃油供應鍊。