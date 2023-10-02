《金融》亞幣反彈 3國股市有戲

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【時報記者任珮云台北報導】今年前8月外資對亞股（不含中國）多為賣超，使整體亞股表現偏弱。統一投信表示，聯準會升息進入尾聲，強勢美元對非美貨幣利差不再擴大，使亞幣兌美元匯率有望於第4季反彈並帶動亞股上漲。看好韓國半導體及電池供應鏈，印度內需及投資雙引擎帶動金融、基建及工業，泰國則受惠觀光客回流提振旅遊業復甦。

統一投信表示，產業庫存調整即將結束，加上半導體產業復甦，讓韓股有望延續今年前8個月的上漲動能。目前市場預估韓國出口年增率將於第4季轉為正成長，帶動經濟成長率加速回升。除了半導體產業以外，韓廠在美國電池供應鏈去中化計畫裡扮演要角，市場預期未來5年韓國電池產品出口額將快速成長，長線投資潛力大。

印度則是具備內需與投資強勁雙引擎優勢，統一投信指出，城市與鄉村消費動能同步上升，加上政府帶動民間資本投資，使印度明年經濟成長率預估仍有6.4%，為全球少見保持高速成長的經濟體。印度躍升全球人口第一大國，龐大且年輕的人口紅利，加上印度政府積極推動製造業補貼政策，強化電子業出口，吸引各大科技巨頭前往印度設廠，包括消費性電子、半導體及電動車等，推升印度平均薪資持續成長，進一步帶動內需產業。

統一投信表示，除了基本面優、長線成長潛力大，印度股市評價也相對誘人。截至9月22日，印度Nifty指數今年來漲幅8.79%，低於MSCI AC世界指數的上漲10.65%，在全球股市中表現相對落後。目前本益比僅19.94倍，低於近5年平均值的21.37倍，有機會持續墊高。

受到大選的政治不確定性影響，今年來泰國股市下跌9.25%，但隨著大選落幕，政治不確定性也有望消除。統一投信主要看好泰國觀光相關產業商機，目前泰國入境旅遊人數已復甦至疫情前高峰的7成左右，但中國觀光客赴泰觀光人數，僅回到疫情前的近4成，未來仍有提升空間。泰國Set指數本益比也僅有17.03倍，低於近5年平均值的18.22倍，仍有上行空間。