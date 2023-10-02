賽夏山林神話《苔蘚兄妹》登陸日本

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繼今年4月林業及自然保育署推出《苔蘚兄妹》及其英文版《The Moss Twins》繪本後，《苔蘚兄妹》日語版繪本《コケのきょうだい》由Two Virgins出版社正式在日本販售，除將原繪本內美好動人的文字轉譯為日語外，更在書衣底下，增添了小小驚喜，期待讀者們在閱讀時，能發現這個隱藏版的小巧思。

台灣豐富的生態孕育了島嶼深厚的原住民傳統山林智慧與文化，從原住民族流傳的神話、傳說與歌謠裡，都能汲取出許多對生物與生態的洞見與運用，從中透露人與自然綿密相連的關係。

而《苔蘚兄妹》這個迷人的故事，則是由賽夏族的根誌優長老，將來自於賽夏山林的古老傳說轉化為這個奇幻、冒險又動人的口傳故事，並由種籽設計繪製與編印。故事描述原本住在海裡的苔蘚兄妹嚮往著陸地，勇敢前往森林，在過程中遇見森林裡形形色色的夥伴們，展現溫暖的互動，也在賽夏族成年禮考驗的過程，與賽夏族少年有了命運的交會，進而讓賽夏族人瞭解苔蘚的特殊功能，運用在生活日常中。

繪本之書衣、內頁畫面設計細緻，發行後大受好評，許多讀者分享其透過這簡單卻相當溫暖的故事，瞭解到與大自然共榮共好的重要性、生物間的互助，進而希望自己也可以尊重、保護森林與森林裡的一切，與萬物彼此溫柔的相待。

林業保育署表示，台灣的原住民族有許多富含生態哲理與山林智識的神話與傳說，但隨著文化斷鏈卻逐步流失!該署將繼續發掘更多根植於台灣山林、饒富生態哲理，適合以繪本呈現的傳說故事，帶領大小朋友重拾人與自然的原初關係，學習與自然和諧相處之道。

中英文版《苔蘚兄妹》、《The Moss Twins》繪本持續於國家書店、五南文化廣場及日光山森林茶書苑展售中，《コケのきょうだい》則可於日本境內透過Amazon、honto、楽天ブックス等平台取得，歡迎大家跟著苔蘚兄妹一同探索台灣的森林。