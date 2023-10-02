理直氣壯假鬼假怪！六福萬怡「萬聖魔幻南港城」搞鬼登場

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一年一度可以「理直氣壯裝神弄鬼」的萬聖節即將到來，台北六福萬怡酒店舉辦的「FUN！萬聖魔幻南港城」自即日起至11月20日登場，邀請賓客體驗「全方位搗蛋生活態度」，無論是住在充滿蝙蝠與南瓜藤的房間、遍布黑色玫瑰花的魔幻花園，品嚐假鬼假怪的萬聖節套餐與調酒，或是體驗耗時一個月打造的全新「沉浸式恐怖體驗房」活動，六福萬怡「魔幻南港萬聖城」推出各式萬聖節主題活動，全面滿足賓客的搞怪需求。

延續去年首度設計恐怖體驗房好評，今年六福萬怡更將嚇人的鬼屋體驗，升級為沉浸式的遊戲故事，當賓客走進「紅衣新娘房」內，可以看到一對穿著秀禾服的夫妻，在新婚之夜遭受厄運詛咒被迫分離，而賓客必須進入故事情境，依循現場遺留的道具完成指定任務，才算挑戰成功。

而另外一間「暗黑禁忌森林」，據說曾是一群邪惡女巫的魔法聚會所，現場種植著比人還高的食人花，與各種怪異的植物、違和的南瓜田，古怪的氛圍絕對令人毛骨悚然，背脊發涼。「恐怖體驗房」活動將於10月13日至11月20日開放，凡入住六福萬怡的房客均可於辦理入住時現場預約免費體驗。

六福萬怡全面打造萬聖節氣氛，連睡覺與餐點都要特別規劃，「FUN！萬聖住房專案」共推出「搗蛋南瓜、Circus Show、魔幻花園」3間主題房。「魔幻花園」為一禮莊園花藝設計團隊打造，整間房使用近百朵的永生花，讓黑、白玫瑰布滿房內猶如黑森林般，「Circus Show」主打奇異魔幻氛圍，包含懸空的玻璃水晶與散落的撲克牌，就像夢境與現實交疊般令人驚奇，而「搗蛋南瓜」內爬滿巨型南瓜藤蔓與蝙蝠、黑貓等萬聖節邪惡生物，充滿童趣與萌感。住房專案售價6,900元起，除含雙人一泊一食外，每間房均贈送萬聖節大禮包乙份，包含六福村墓碑鎮推出的萬聖造型髮飾或一禮莊園設計的的幽靈莊園鍾罩花等，依入住主題房贈送相關禮物。

六福萬怡The Lounge大廳酒吧亦同步推出萬聖節限定餐點售價999元，套餐內容包含鮮蝦洋芋生菜沙拉搭配血紅色火龍果醬汁點綴的「瞳鈴眼沙拉」，使用番茄、甜菜根為基底做成紅色湯頭，並搭配鮮甜干貝的「血紅腦袋瓜濃湯」，還有主食二選一，以手工揉製餅皮加入黑炭炸雞窯烤的「妖怪黑炸雞披薩」與各式海鮮點綴鬼怪模樣設計的「鬼怪握壽司」，最後再搭配搞怪甜點「南瓜乳酪蛋糕」乙份，若點萬聖節套餐，還可再以優惠價220元加購原價400元的互動式萬聖調酒「大腦實驗室」或「茅山道是」乙杯。以上餐飲價格需再加一成服務費。

【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】