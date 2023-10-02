漢穎多款UL2771認證電池包 自行車台中週亮相　

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2023自行車台中週，3日正式登場；自行車產業景氣低迷聲中，漢穎逆勢展出更多外型新穎與高安全性兼具，且通過北美UL2271、台灣BSMI、日本PSE的電池包，以及電控系統、新雙電池方案，以期協助輕型電動車廠客戶在景氣復甦後，快速搶攻市佔。

漢穎科技指出，雙電池方案是近來電動輔助自行車的重要趨勢之一，有了雙電池的功能，電池就不會因為容量的增加而變得龐大笨重，更能滿足車廠在專注於整車設計感的同時，解決潛在消費者對里程焦慮的困擾。

另一市場趨勢是，各大品牌車商追求高整合度、高穩定度的電動輔助自行車的電控系統日益漸增，漢穎也將於台中週展出與策略客戶合作的電動輔助自行車電控系統的成果，以因應未來電動輔助自行車對於更高整合度的系統需求趨勢。

漢穎科技一直以擁有美、加、日、韓、德、中、印等多國專利的高安全性「超智能安全INNO-Safety」BMS電池管理系統技術，與電動輔助自行車鋰電池包的多樣性產品大受市場肯定。「INNO-Safety」BMS創新解決方案的四大特色-「多階軟啟動功能」、「外部迴路短路預檢測與保護」、「超低功耗設計」、「HMI一鍵喚醒」，提供安全、高品質、低耗能、使用便利的鋰電池包；透過自有專利的電動自行車電池包，漢穎努力打造一家綠能產業鏈的標竿企業，朝向ESG企業永續發展目標邁進。

漢穎推出八款以上符合CNS15387的電動輔助自行車用鋰電池，協助多家客戶取得國內閃電標章；深耕台灣市場外，近年透過通過日本PSE認證、IEC 62133-2認證，及UL認證，將產品擴展至日本、歐洲、北美等需高認證要求地區。特別是UL2271輕型電動車電池安全標準規範，在材質、機械結構及電氣安全性上有更高標準的設計要求。2022年起漢穎多款產品陸續取得UL2271認證，再度完成客戶高滿意度的產品供應。

隨著漢穎技術團隊將三電(電池、電機、電控)三電緊密地結合，逐漸升級成提供世界級品牌車廠更穩定、更安全及更多樣化的電動輔助自行車完整方案，展現漢穎經營團隊深耕自行車產業的強烈企圖心。