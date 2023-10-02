第四季展望：法人最看好三地區股市

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今年以來整體金融市場表現不俗，全球股市出現反彈上攻，但在第三季出現轉折，全球受到美債降評、大陸房地產商暴雷、通膨仍未完全明朗等因素影響，各市場股市紛紛熄火。對於第四季股市投資，法人們相對看好三地區股市，分別是日本、印度以及美股。

即使近期利空不時出現，使股市持續波動，隨著IMF上調全球全年度經濟成長預期、企業盈餘漸從谷底復甦，展望今年第四季，國泰投顧表示，在美國大選前一年以及第四季消費旺季，股市行情可期。

國泰投顧表示，第四季為傳統的消費旺季，除了電子產品的新品發表以外，亞洲地區還有雙十一購物節、歐美則有黑色星期五及聖誕假期等，皆有助於刺激消費。統計1992年至2022年標普500指數各季度表現，結果顯示第四季相比其他季度表現更佳，平均上漲可達到5.3％，而美國總統大選前一年更強化此統計結果。若僅統計大選前一年各季度的表現，第四季表現仍然為全年最佳，平均漲幅升至8.26％，而今年恰為美國總統大選前一年。

雖然日股近期出現震盪，日股仍是不少法人相對看好的投資標的。富達國際表示，日本市場的短期阻力不容忽視，全球需求疲弱使日本出口於7月出現兩年多來首次跌幅，部分投資人已於近日獲利出場。但持續投資的長線投資人將更有機會從日本的結構性變化中獲得可觀回報，例如銀行股獲利開始出現雙位數增長且股價受惠於利率向上的預期將有更大成長空間。

國泰投顧認為，日本及印度祭出多項政策皆有利於股市表現，國際資金持續流入。日本主因寬鬆貨幣政策基調不變，解除旅日限制也為日本帶來更多消費潛力。印度則是有三大政策包括國家基建、數位印度及印度製造，隨著中國加一(China plus one)的全球供應鏈策略受到跨國企業青睞。