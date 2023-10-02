漫遊初秋 板橋凱撒推「專屬咖啡師」住房專案 每晚4,500元起

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進入旅遊第三季的涼爽時分，板橋凱撒大飯店為提供旅程更多元體驗，邀請世界冠軍咖啡師王策CHAD WANG品牌合作嚴選禮盒，即日起至10月31日推出「專屬咖啡師」住房專案，平日入住每晚4,500元起、含隔日豐盛自助早餐外，再贈送嚴選咖啡濾泡包DIY禮盒組，提供旅人自行搭配時下流行的檸檬磚，調配帶有異國風情的西西里咖啡，在繁華都市裡放慢腳步啜飲品味，享受充滿秋日氣息的美好時節。

現代人手一杯咖啡儼然已成不可或缺的日常生活！每個人心中都有一段專屬於自己的咖啡記憶，不僅僅是一杯飲品，更可成為觸發那些特定時刻的美好回憶。曾於2017年獲世界盃咖啡沖煮大賽冠軍的王策，創立「VWI by CHADWANG」品牌，將精品元素融合服務業職人精神透過沖煮過程中展現出來，讓品嚐者享受精緻的五感體驗。王策認為，水，是一杯咖啡中佔比最高的重要元素，也是決定一杯咖啡好不好喝的重要成因。也因此將品牌的命名取自水的三態-Vapour（霧）、Water（水）、Ice（冰），透過分享精品咖啡的美學、知識及經驗，將咖啡、咖啡師與客人的期待相互連結，傳達出品牌期待的「人味」。

板橋凱撒大飯店跨界結合王策VWI by CHADWANG推出「專屬咖啡師」住房專案，入住每晚4,500元起，即可享有價值800元之嚴選咖啡濾泡包DIY禮盒組，內容包含VWI by CHADWANG精品咖啡濾泡包，嚴選冷泡或熱沖四款各具風味咖啡濾泡包，搭配網紅界極力推薦來自屏東九如「檸檬大叔」的檸檬磚、及氣泡水提供DIY自製西西里冷萃咖啡氣泡飲，體驗醇品黑咖啡、也可嚐鮮自製玩出新風味！訂房專線可洽02-89643968(活動詳情：https://reurl.cc/m0qdoW)