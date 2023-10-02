桃竹竹苗TPASS尖峰時刻擠不上 桃市府：司機荒人力缺口大

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桃竹竹苗通勤定期票今天上路，但現況下因為司機人力短缺，造成許多班次縮減甚至取消，且許多路線在上下班尖峰時刻班班客滿，民眾根本擠不上車，抱怨連連。桃園市交通局今天表示，桃竹竹苗月票上線後新增16條路線，目前全桃園駕駛人力缺口約260人，期盼在今年底前縮減至240人。

立委呂玉玲說，桃竹竹苗TPASS今天開始增加16條路線，讓1200月票有更多鄉親可以受益，但是有一些路線因為上下班旅客非常多，尤其在中壢發車，還沒到平鎮已經班班客滿，很多乘客根本無法上車，尤其平鎮分局有開709班次，但是到了山仔頂已經滿車，在龍潭有加2班次發車，但還是有很多民眾上不了車，希望交通部與交通局可以多溝通，在尖峰時刻增加班次，讓民眾能順利上班、上課。

立委魯明哲則說，目前客運業者確實因為普遍缺駕駛，造成非常大營運與便民產生問題，像是新竹客運取消中壢到新竹市區路線，尤其上下班尖峰時刻很多桃園民眾搭乘，取消之後要靠轉乘，繞行方式並不理想，與桃園市長張善政討論，希望朝盡快補足駕駛多提一些方案，未來希望必要的路線可以回歸。

桃園市交通局長張新福指出，桃竹竹苗月票設定卡片數截至1日統計結果，桃竹竹部分有1220張左右，數量還會繼續增加，預計可以增加至3、4000張以上。新增16條有公路客運及國道客運路線，譬如以前5350到小人國、六福村路線，以及1820台北到竹東路線以前未加入，在這波都已上線，所以龍潭鄉親除了原有709之外，還有5350、1820可以做選擇。另外在北上部分，經國轉運站也增加很多路線，譬如7500路線加入1200月票，可以讓9005和9023乘客多一項選擇。

他也說，目前桃園公車及客運駕駛缺額還是很大，以目前的狀況班次的確比較吃緊，業者已盡量把所有運能調度出來，根據最近統計司機人數有慢慢回流，相信谷底已過。