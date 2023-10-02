《國際經濟》美國商辦市場恐崩盤 至少9個月難翻身

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據彭博社最新發布的Markets Live Pulse調查報告，美國辦公室價格恐將崩盤，商業房地產市場可能面臨至少9個月的衰退。

在919名受訪者中，約有三分之二認為美國商辦市場只有在歷經嚴重的崩盤之後才會反彈。絕大多數受訪者表示，美國商業房地產價格要到2024年下半年或更晚才會觸底。

根據摩根士丹利，這對高達約1.5兆美元的商業房地產債務而言是一個壞消息。這些債務將於2025年底前到期，然而再融資並不容易，尤其是25%左右的商業地產是辦公大樓。

不動產證券化商品研究機構Green Street的商業房地產價格指數，已經較2022年3月創下的高峰下跌16%。

為了抑制創下數十年高點的通膨，聯準會自去年3月展開暴力升息，這提高了擁有房產的關鍵成本—融資費用，使美國的商業房地產市場受重創。現在尋求降低曝險的銀行幾乎找不到可以接受的選擇，因為沒有多少買家相信市場已經接近底部。巴克萊銀行分析師Lea Overby表示，沒有人願意大賠賣出。

除了高利率之外，辦公室還面臨著租戶減少或遷出的問題，這個趨勢在美國尤其猛烈。與歐洲或亞洲相比，美國的辦公室員工比較不願意進辦公室，通勤是原因之一。超過40%的受訪者表示，如果有更好的公共運輸選擇，他們會比較常進辦公室。約20%的受訪者表示，在疫情期間搬到了離辦公室更遠的地方，只有3%的人後悔逃離辦公室。近三分之一的人表示其通勤時間比疫情爆發前更久，原因包括他們搬家了，或是在疫情期間通輸服務被刪減了。