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Meta Quest 3、智慧眼鏡 搭載高通新一代XR和AR平台

搭載Snapdragon XR2 Gen 2平台的Meta Quest 3。圖／高通提供
搭載Snapdragon XR2 Gen 2平台的Meta Quest 3。圖／高通提供

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高通推出兩款全新空間運算平台－Snapdragon XR2 Gen 2與Snapdragon AR1 Gen 1，以支援新一代MR／VR裝置及智慧眼鏡。高通推出的新一代平台與Meta密切合作開發，相關產品包含搭載Snapdragon XR2 Gen 2平台的Meta Quest 3及搭載Snapdragon AR1平台的雷朋（Ray Ban）Meta智慧眼鏡系列。

實體和數位空間的融合，對高通而言是一個重大機會，為全球使用者解鎖可負擔得起的頂級多合一XR裝置和智慧眼鏡，未來也將有其他製造商跟進，繼續以Snapdragon為首選平台。

高通技術公司副總裁暨XR部門總經理 Hugo Swart表示，高通持續致力於建構改變未來運算的技術和解決方案。Snapdragon XR2 Gen 2和Snapdragon AR1平台為高通最新專用處理器，專為支援新一代MR和VR裝置以及兼具時尚之智慧眼鏡所打造。

Meta技術長暨Reality Labs負責人 Andrew「Boz」Bosworth指出，Meta專注於開發混合實境和智慧眼鏡的未來技術。打造未來的運算平台需要業界領先的合作夥伴，正式Meta與高通長期合作關係極為重要的地方。

目前雙方正攜手共同定義新一代技術，可望在功耗、效能和AI方面實現巨大突破。

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