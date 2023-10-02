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美國瀕臨政府關門危機 莊翠雲：聯準會沒升息、維持高利率

  • 中時即時 吳靜君
財政部長莊翠雲(圖／吳靜君攝)
財政部長莊翠雲(圖／吳靜君攝)

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立委林德福今日問及財政部長莊翠雲，美國政府不關門，變數還在，台灣股市與美國連動甚深，台灣股市的大概情形看法。

莊翠雲表示，美國政府關門涉及他們預算數，已經獲得協商結果，應該不至於關門，而美國聯準會雖然沒有升息，但是會維持高利率一段時間。

莊翠雲表示，台股基本面還好，上週有一些回檔，所以還要持續關注。她進一步，股市很敏感，容易受到國際經濟情勢影響，美國升息也會謹慎，也造成其他國家也升息，造成終端疲弱影響經濟情勢，財政部會持續關注。

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