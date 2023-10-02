桃園三鐵共構潛力看好「合雄新站」

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煥然一新的「桃園鐵路地下化計畫」2020年獲行政院核定後，整體計畫進度已達26 %以上，其中首要的桃園新站工程，將迎來桃園建城百年新氣象。桃園從設立火車驛站，到「台鐵地下化」、「捷運三心六線-綠線、紅線」重大工程，將桃園火車站打造成全新的交通核心區域，桃園區唯一的三鐵共構車站，多軸線中心車站優勢，大幅縮短雙北的通勤時間，串聯機捷往來桃園國門機場也將更為便利。

為配合鐵路地下化工程後空間結構之轉型與都市縫合之契機，及建設新生之都市綠廊願景，創造都市生活環境並形塑良好都市景觀，依據桃園市政府110年訂定桃園市都市計畫（臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫車站周邊及沿線地區）土地使用分區管制要點及都市設計準則案，持續推動，桃園城市發展軸線榮光重返市中心。

綜觀雙北改造成功借鏡，南港、板橋共構之後翻轉城市風貌，關鍵除了地段，更有廣袤的腹地活化，既有人文風貌搭上更新節奏。桃園商業簇擁的中正路動脈，未來將打通至延平路，城市縫合連成一線，平面寬敞不再有前站後站之分，目前顯而易見的，目前從桃園臨時站可見車專周邊腹地，以大樹林區段之大林路、建國路、民族路與桃鶯路一帶，棋盤式方正腹地，最具開發前瞻潛力。

桃園車站屬全台灣少數五代同堂的車站，清代鐵道遺構、日治時期桃園驛遺構等文化遺留，目前已妥善保存出土遺構移往大園汙水處理廠暫置，未來再融會車站建築設計，桃園新站已開挖地下一層，共計五層循序漸進，而為利推動後站臺銀土地轉型發展，並取得轉運站用地，規劃將臺銀土地住宅區、道路用地、兒童遊樂場用地劃設為同一整體開發範圍，採公辦市地重劃方式辦理開發，區域內住宅區規劃變更商業區。

目前最受矚目的，即為結構施工中的合雄美學建築「合雄新站」近距新站400米，合雄美學建築歷來創建許多關鍵領域代表作，回顧南崁、藝文與中路地標美席各據一方，而桃園新站新計劃案，將是見證桃園建站百年的史詩級力作！未來完工即享有鄰近商業鏈，建國路星巴克、麥當勞商圈、桃鶯路商圈串聯百貨成熟商業聚落，以及新站特區最大的水綠建國公園，非一般重劃區沒有生活機能，需要漫長的發展等待期，屬於既有城市市中心的革新翻轉，加速新舊融合優勢。