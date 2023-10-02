台中銀70週年優惠 美元定存年利率最高六個月5.1％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台中銀行近期為慶祝開業70週年舉辦一系列優惠活動，除在7月初推出「FUN送美利」美元定存優惠專案獲得廣大客戶踴躍捧場外，7月中旬於台中林酒店舉辦之「臺灣經濟展望與產業商機」座談會，亦吸引中部地區產業界近百人參與，台中銀行為感謝客戶對該行活動之熱烈迴響，加碼再推出第二波的美元定存優惠專案。

據台中銀行的官方公告，自2023年10月2日起至2023年11月30日止，第二波推行之「歡慶70FUN送美利II」美元定存優惠專案，均可選擇網路及臨櫃兩種通路承作，存期則調整為三個月和六個月。客戶可以根據自己的需求和投資規劃選擇最適合的存期。網路單筆起存金額為美金1仟元以上、臨櫃單筆起存金額為美金2萬元以上，存期三個月及六個月的年利率分別為5.0％及5.1％。

台中銀行表示，聯準會9月雖暫緩升息，惟市場預期年底前仍有可能再升息一碼，雖升息腳步方進入尾聲，但聯準會亦暗示美元高利率將維持更長時間，對存款客戶而言，可以賺更多利息，就銀行端來說，考量美元存款目前仍具一定利差，年底前持續穩定吸收美元存款，積極擴大美元資金池水位，資金運用可望帶來更大效益；這項美元定存優惠專案，可說客戶與銀行雙贏，互蒙其利。

更多相關優惠及活動訊息，可持續關注台中銀行官網公告、FACEBOOK社群「台中銀行阿中寶寶同嗨會」及INSTAGRAM帳號「TCBBANKFANS」相關訊息。