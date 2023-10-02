潛艦國造向前行 老謝：3檔軍工股 格局大不同

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【旺得富理財網 李澍】我國首艘國造潛艦9月28日舉辦下水典禮，財信傳媒董事長謝金河感嘆，「潛艦國造不容易啊」；他先讚嘆，在台船的神祕藍色建物內，有7國專家參加造艦，這次國造潛艦下水是國際協作的成果；同時，他也稱讚龍德造船、中信造船以前只能造漁船，現在能造艦，格局大不同；他預期，台灣在軍工產業雖寂寞前行，但助力會越來越多。

謝金河在文中回憶，他曾於2022年冬天率團考察台船，相較造船本業，他更關注台船在離岸風電和潛水艇的發展；據他描述，台船廠區內有一幢藍色密閉空間，那正是潛水艇的生產基地，不過因為事涉機密，因此參訪團只能坐在遊覽車上看著那幢神秘建築物；如今這艘潛水艇下水可說是台灣國艦國造路上的重要里程碑。

在讚嘆國造潛艦下水的同時，他也不忘稱讚，近年來台灣許多「無中生有的產業」，像他曾去過的龍德造船及中信造船，他表示，這些業者以前都只能造漁船、頂多製造遊艇，如今可以造艦，格局大不同。

不過，話鋒一轉，謝金河也批評，這些年，台灣努力往前走，一定會遭來另一股政治力量的抵制及反對；像是發展離岸風力發電，有人說把幾億的錢扔進海裡，這次像離岸風力發電常常用的特殊目的專案（Special Purpose Vehicle)，雲豹董事長一個人身兼18家董事長，因此中箭落馬。

太陽光電也因為地方利益角力衍生很多問題；台積電海外投資，到今天仍然有很多人說台積電在掏空台灣，台積電是美積電；就連國機國造也是如此，過去砍掉IDF團隊導致台灣技術人員成為南韓軍機的製造主力，造就南韓如今成為全球第四大軍工出口國。

最後，謝金河仍不忘以日本為例，為台灣軍工產業打氣；他表示，今年日本的三菱重工股價從2182漲到9262日圓，背後代表的是美國把日本身上的綑龍索解除了；從這個角度看，台灣在軍工產業的路上寂漠前行，未來助力會愈來愈多，就像在台船那幢藍色建築裡，有7國專家參加造艦，這是國際恊力的創作。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。