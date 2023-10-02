法人季底卡位強勢股 大亞、亞翔等15檔價量俱揚

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中秋節連假前，台股量能急速萎縮，上周加權指數逆轉勝上漲9點，三大法人持續賣超387億元，惟在大盤整體行情震盪下，大亞（1609）、亞翔（6139）等15檔個股價量俱揚，獲得法人季底最後買盤卡位的強勢股。

隨著第四季產業旺季來到，美中台股等重要股市已有落底的跡象，市場樂觀期待第四季股市榮景，今（2）日為台股10月交易首日，漲勢如虹，大漲200點以上，指數重返16,500點關 卡。

三大法人上周賣超台股387.78億元，成交值因買盤萎縮，再加上只有四個交易日，致周量掉到9,434億元，為近14周來最新低量能，與前一周的1.379兆元大幅減少31.58％。

但上周股價上漲近2％、成交值擴增一成以上，且三大法人買超逾2億元以上，包括大亞、亞翔、鈊象、中砂、金像電、同欣電、精測、三陽工業、高力、聯茂、森崴能源、大江、華孚、視陽、東元等15檔。

這些個股分散在電器電纜、半導體設備股、封測、PCB、遊戲、汽車、生技、電機機械、綠能環保等，其中，仍以電子族群8檔居多數，並且以AI股及PCB為主。

投資專家認為，蘋果及非蘋陣營手機，第四季都進入拉貨旺季，帶動PCB營運加溫，而AI需求攀升、半導體庫存漸消化，推升半導體股營營運觸底反彈。