豐興盤價連6平 鋼筋買氣已提升

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豐興2日開出本周盤價，包括鋼筋、廢鋼、型鋼都維持平盤，已是連續第6周平盤，不過豐興指出9月下旬買盤進場，各鋼筋廠都有訂單進帳，下游業者購買態度也轉趨積極，市場仍維持樂觀的溫度。

2日豐興開出的盤價維持平盤，連續6周都開平盤，鋼筋牌價每噸1萬9,700元、廢鋼每噸1萬1,300元，型鋼每噸2萬6,300元。

豐興指出，由於原料價格持穩且台幣貶值，下游不看壞後勢。此外9月下旬買盤進場，各廠均有相當程度的訂單進帳，下游業者詢價購買的態度也轉趨積極，因此市場尚維持樂觀溫度。