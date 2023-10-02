市集「延續」精神透過影像展現 攜手臺灣四位知名導演

臺北市市場處為展現市場、夜市、地下街等優質新風貌，規劃透過影像方式宣傳，以提高市集能見度，帶動消費族群認識不同市集，活絡市場交易並更進一步提振市集商機，特別攜手臺灣四位知名導演蘇哲賢、鄭慧玲、施佑倫、陳志漢，創作出四部關於市集的影片，不同以往市政行銷方式，主軸以「延續」貫穿系列影片，透過影像說故事方式，生動呈現不同市集的獨特魅力。

曾獲金馬獎最佳紀錄片肯定的導演蘇哲賢將晴光市場與雙城夜市比作一對孿生姐妹，而雙城夜市則伴隨著中山區不斷流動的夜生活，提供著美味的食物，滿足著各種人的口味，成為了花樣男女的心靈慰藉之地；曾獲入圍金鐘獎的導演鄭慧玲，是因為疫情關係，與孩子們一起踏入了動漫世界，這次也一起探索了地下街的二次元世界；曾入圍金馬影展的導演施佑倫則深情表達了對臺北萬華的熱愛，是一種老臺北的味道，藉由主角追逐從古代穿越道現代的劇情，快速帶大家看到不同市集的多元樣貌；入圍過MoMA紀錄片雙週影展的導演陳志漢，被夜市起源深深吸引，希望透過不一樣的視角帶大家感受臺北夜市的獨特魅力。

「延續」系列影片將訂於10月29日舉辦成果放映會，除帶領觀眾看見臺北市集的多元風貌，期待日後民眾可再親身走訪各市集，並深入了解其中的故事、文化和獨特之處，體會市集不僅僅是交易，更是充滿感人故事的場域，不管是自有特色、傳統味道、專業的精神或是濃厚的人情味，都是種延續，後續民眾可關注市場處官網及「臺北好市發聲」臉書粉專，獲取更多有關「延續」系列影片的資訊。