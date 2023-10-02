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裕日車KICKS e-POWER啟動線上預接　單一車規104.9萬元

裕日車KICKS e-POWER啟動線上預接。圖／業者提供
裕日車KICKS e-POWER啟動線上預接。圖／業者提供

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裕日車積極導入NISSAN e-POWER系統，2月率先推出X-TRAIL e-POWER後，KICKS e-POWER跨界新能源休旅即將在台接棒登場，今日宣布採單一車規編成，預售價104.9萬元，自即日起至2023年10月17日止啟動線上預售。

裕日車表示，活動期間預訂KICKS e-POWER可享有早鳥5大好禮優惠，包括：「運動化套件限量升級」，於預售期間內前150位預訂車主，交車享免費升級原廠運動套件；「e-POWER 鋰電池專屬保固」，提供鋰電池10年或20萬公里（以先到者為準）延長保固；「1萬元配件金」；「1萬元保修抵用券」；「優先試駕與交車權益」 。

裕日車表示，全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅2023年度車輛同樣為配額制。

裕日車於2月率先推出NISSAN X-TRAIL e-POWER，為台灣市場首款搭載e-POWER動力車款，創下預售即完售，熱銷供不應求的銷售成績。

裕日車表示，全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅運用「無須充電 暢玩世界」設計理念，即將在台接棒登場，搭載1.2升自然進氣引擎，導入獨家e-POWER智能動力系統，輕鬆擁有28.5kgm扭力，100％電動馬達動力輸出驅動車輛，可在腳踩油門踏板時迅速提供強大扭力，不論是一般市區或郊區都能應付各種駕車情境。搭配車輛最小迴轉半徑5.1m優勢，駕駛感受更為靈動滑順。

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