台中銀行新進行員起薪大躍升，調幅高達12％。

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面對金融業人才需求逐年上升，各銀行紛紛投入搶人大作戰，台中銀行已在今年6月及8月辦理｢2023年大型招募計畫I、Ⅱ｣，吸引為數眾多的社會新鮮人及轉職者應徵，為提供更優質員工薪酬以鼓勵優秀新人加入，預定自112年10月起將調升新進行員起薪為3.6萬元，調薪幅度12％，另外，於正常工作日供應午餐，每人每月2,400元，讓員工不必為中午用餐花費傷腦筋。

近幾年台中銀行業務經營迭創佳績，對於員工最關注的薪酬結構相當重視，調薪不手軟!繼今年5月完成全行調薪作業後，又將在10月辦理結構性調薪，本次結構性調薪除新進行員起薪調增，亦參考歷年升等調薪幅度調高部分現職員工薪津，計有1,200多人獲得調薪機會，加上優於業界水準的員工持股信託制度，讓台中銀行與同業間薪酬水準相較毫不遜色。

除了經常性的薪資方面優化，台中銀行相當重視每位行員長遠的工作體驗與職能發展，因此提供多元完善的在職訓練及明確職涯規劃，每年持續透過人才梯隊培訓、IDP（個人發展計畫）等機制拔擢表現優異員工予以破格晉升，更有派任國外分支機構機會以拓展國際視野。

台中銀行對於提升員工福利水準向來不遺餘力，有志在金融業成就事業的讀者加入可台中銀行的行列，一同打造資方建置完善職場、勞方幸福的職涯藍圖。