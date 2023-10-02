《家生活》門市、線上串聯購物 寶雅全面更新POYA APP

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【時報記者張漢綺台北報導】寶雅(5904)為優化會員服務，全面更新POYA APP，除將會員資訊完整呈現，亦將POYA支付+寶雅線上買全面串聯，打造出門市、線上串聯購物，提升消費者購買力，希望線上高客單價會員消費成為推升公司營運成長動能。

目前寶雅總會員數已超過800萬人，客群以女性為主，平均客單價約落在500元到600元之間，寶雅表示，根據觀察，線上買不定期祭出下殺促銷價、滿額贈好禮、下單滿額享抽獎等活動，有效吸引消費者提升購買力，並顯示出客單價較實體門市成長許多，為優化會員服務，全面更新POYA APP，會員直接掃描商品條碼，即可跳頁出現商品資訊及導入線上買網址，支付方式可選擇儲值金支付或是綁定信用卡，希望將POYA支付+寶雅線上買全面串聯，打造出門市、線上串聯購物無極限，為會員帶來更優質、方便的購物體驗。

除強化會員線上消費，寶雅也不斷研發推出多元自有品牌商品，今年POYA寶雅與國內知名絲襪品牌琨蒂絲Queentex合作，推出全新力作POYA Living系列共五款「POYA香氛絲襪」及耐穿度提升加倍的「POYA彈力韌足跡」，目前已在全台寶雅、寶雅線上買販售。

寶雅表示，公司將持續研發更多元自有品牌商品，追求良好品質與細節，在時尚風潮上創造出更多流行單品。

寶雅國際8月合併營收19.3億元，月減3%，年增9.6%，累計前8月合併營收145億元，較去年同期增加14.7%。

截至8月底為止，全國共有335間寶雅、39間寶家。

寶雅表示，公司將持續展店，並藉由新美妝店型/店中店店型，擴展美妝/居家品類，提升市占率，且寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司帶來正面貢獻。