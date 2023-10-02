《數雲端》富邦媒、福特跨界合作 旗下momo賣汽車

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【時報記者張漢綺台北報導】台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網宣布攜手在台耕耘50年的汽車品牌福特六和汽車，加速邁向OMO新零售里程碑，即日起至10月31日止推出「Ford全心守護momo買車專案」，雙品牌跨界合作預計帶動momo整體汽車品類銷售衝雙位數成長。

根據經濟部統計處調查數據顯示，2023年1月至8月汽機車及其零配件、用品零售業營業額高達5,222億元、年增18%，創下歷年同期新高。momo購物網汽車百貨銷售亦連年成長，2023年至今更繳出銷售年增近30%佳績，主要消費族群則為30至49歲男性族群。為全方位滿足廣大會員的消費需求，momo深耕汽車市場，本次合作夥伴Ford以充滿張力的動感車型、領先業界的Level 2輔助自動駕駛科技備受年輕購車族青睞。除具備優異品牌力、商品力，更以頂尖在地生產實力放眼世界。為提升虛擬通路能見度，特別聯手momo展開雙強合作，提供消費者嶄新的線上購車體驗。

富邦媒表示，富邦媒深耕車市，momo購物網攜手在台耕耘50年的汽車品牌福特六和汽車，加速邁向OMO新零售里程碑。即日起至10月31日止祭出「Ford全心守護momo買車專案」，鎖定30歲以上年輕族群，為助攻新手安心選購心儀好車，站上提供Ford新世代主力銷售車款Kuga系列最新車訊，讓消費者深入熟悉車款性能表現，以便精準決策，為資訊檢索過程備妥準確的參考資料；消費者可於momo購物網直接購買「Ford Kuga購車券」，線上完成下訂享升級萬元購車金，還可全面掌握Ford Kuga EcoBoost 250 ST-Line X和Ford Kuga EcoBoost 250 Vignale車款性能；線下親臨展間另有專人服務賞車，雙享獨家優惠與尊榮服務。