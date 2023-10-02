北京連假遊客超疫情前3成 百萬人湧入王府井

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北京市文旅局表示，在長假前三天（9月29日～10月1日），轄區重點旅遊景區（旅遊地區）累計接待遊客682.5萬人次，年增長60.6％，比2019年增長31.8％；累計營業收入人民幣（下同）41,875.8萬元，年增長25.2％，比2019年增長89.4％。

北京日報報導，北京各大景點景區之中，王府井吸引最多遊客造訪，北京市文旅局相關負責人介紹，節日前三天，遊客接待量排名前十的景區（地區）是：王府井115萬人，前門大街景區60.3萬人，頤和園34.5萬人，天壇公園34.3萬人，北京藍色港灣21.8萬人，北京首創奧萊休閒驛站景區20.8萬人，北京動物園19萬人，圓明園17萬人，中糧·祥雲小鎮16.5萬人，北海公園16.3萬人。

此外，北京前三天在148個劇場舉辦線下營業性演出共計828場，吸引觀眾22.7萬人次，票房收入超4,000萬元。與2019年假期前三天相比，演出場次、觀眾人數、票房收入分別增長269.0％、168.3％、285.4％。與2022年假期前三天相比，演出場次、觀眾人數、票房收入分別增長44.1％、96.1％、116.6％。

北京市文旅局指出，鄉村旅遊也是亮點之一，前三天累計接待遊客186.3萬人次，年增長7.1％，恢復到2019年同期的99.5％。遊客接待量前三位的是：密雲區71.1萬人次，延慶區54.6萬人次，懷柔區33.9萬人次。