淄博燒烤「退燒」 五一盛況回不去了

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今年3月下旬，山東淄博燒烤突然火紅起來。隨著網路的「病毒式」傳播，越來越多人關注淄博，最終演變成一場場鍥而不舍、曠日持久的接力趕「烤」路。但在半年之後，淄博迎來「退燒」，五一假期的盛況已經回不去了。

紅星新聞於9月20日進行為期一周的走訪觀察，當時中秋、大陸國慶「雙節」臨近，但一如「五一」前後的火爆已難尋覓。

在當地人印象中，「退燒」是從今年8月底開始，進入9月份後，基本上已回到火紅起來前的淄博。報導指，在淄博市張店區、高新區、臨淄區等地，晚上10時許，街上人流、車流稀少，主城區逐漸沒了霓虹閃爍。路邊和街巷裡的燒烤攤更是悉數收攤、關門。

經營燒烤店的張文霞表示，「淄博火起來後，有好有壞」，但「壞」在哪裡，她沒說。不過，張文霞的同行指出，「火起來後，市裡很多地方都上了燒烤店，分食訂單。」目前，像張文霞這樣的老店經營還算不錯。很多新店，隨著人流退潮，晚上冷冷清清，只有1至2桌食客，有的老闆乾脆早早關門，甚至希望把門店轉讓出去。

43歲的楊燕燕今年6月成為淄博的網約車司機，當她看到燒烤帶火淄博後，就湊11萬元（人民幣，下同）買了電動車拉客。她說，「火起來那會，我一天工作10小時，能掙300至400元」，當時可以月入過萬，現在不行，和過去相比，一天減收100至200元。

楊燕燕說，「火起來那會，我們也很煩，但現在，大家都懷念那段時光。」

不只網約車，旅宿業榮景也不再。9月28日，在淄博開公寓酒店的林女士說，「房間有啊，還有一半空著呢。」她直言，看來大陸的國慶長假可能也無法帶旺淄博了，想回到今年五一假期的盛況，「不可能了」。在距離今年五一長假還有一周時，她的公寓就被搶訂一空。

不過，隨著大陸國慶長假到來，商家生意還是有些好轉，但已難再現五一時的火爆場景。