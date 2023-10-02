桃竹竹苗TPASS上路首日 通勤族對高虹安說3個字

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桃竹竹苗縣市攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票TPASS」2日上路首日，新竹市長高虹安一早8時特別到台鐵新竹站了解台鐵站票機與通勤族使用狀況，為讓民眾方便使用TPASS，市府也提前於9月25日起開放設定定期票，給通勤族更多時間提前準備，1位通勤族今早也特別停下腳步跟高虹安說，「太划算」了。

桃竹竹苗通勤定期票上路首日，高虹安表示，通勤族引頸期盼的「桃竹竹苗通勤定期票」今天正式登場，適逢中秋連假後第1個上班日，特別前來火車站了解使用情形，目前運作狀況良好，新竹市政府未來也將持續推廣定期票普及化，逐步提升綠色運具使用率，讓更多通勤族享受到優質的大眾運輸服務，落實「交通暢行、宜居永續」目標。

她說，桃竹竹苗通勤定期票共有4種方案，分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，適用範圍包含桃竹竹苗4縣市轄內台鐵、公路客運、市區公車、YouBike及桃園捷運等大眾運輸工具，日前TPASS紀念卡開放預購後即秒殺完售，市府又立即加碼1000張，顯見此政策受到民眾們高度好評，同時也希望更多民眾一起加入定期票搭乘行列，享受通勤便利性之餘，還能節能減碳，為愛護地球盡一分心力。

交通處長倪茂榮指出，市府於9月27日邀集各客運公司、台鐵、票證公司及驗票機公司召開上路前整備會議，確認驗票機版本更新並排除上路時可能發生之問題，要求各客運業者出車前務必以定期票刷卡成功，才能出車服務載客。

此外，市府也請台鐵、新竹轉運站、新竹客運民族路總站等服務據點設置TPASS立牌或識別貼紙，讓旅客快速找到服務窗口，同時在跨區域客運車身張貼定期票服務範圍，提醒旅客定期票優惠區間。

倪茂榮說，民眾可視需求選擇定期票方案，以在新竹市內每日搭公車上下學的學生或上下班的上班族為例，每月交通費660元，即可選擇「竹竹288元」方案，可省下372元，提醒民眾可事先選擇自己想要的方案，加速服務據點設定流程。

而在設定完成後，自開始使用日起30日內，可搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等公共運具；也提醒民眾，竹市公共自行車僅每次借車前30分鐘免費。

台鐵新竹站長張光華說，感謝市府提早開放設定定期票，分散上路首日設定人潮，因應上路首日，進站閘門增加專屬通道，若無法紓解人潮也會緊急調度一般閘門供旅客使用，在出站閘門全數都設置TPASS刷卡機，加速旅客出站。

「以前購買台鐵月票每月都要花1500元的交通費，如今只要付699元真的太划算了！」林小姐興奮的說。她表示，自己每天都要從苗栗、新竹兩地來回通勤，因此在9月13日就搶先預購TPASS紀念卡，並在定期票正式上路的第1天就馬上使用，省下約800元，真的很棒。

交通處說明，截至目前桃竹竹苗通勤定期票已有逾5000張票卡完成設定，今年預計使用總人數將達3萬人，上路首日整體運作良好。提醒民眾，首次使用務必至桃竹竹苗區域內火車、公車、客運、桃捷等交通工具完成1次「進、出站或上、下車刷卡」才能啟用定期票，而公共自行車則不提供啟用服務。