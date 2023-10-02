滙豐銀推出美金活存優利5.68％ 積極拓展財管客群

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滙豐（台灣）商業銀行日前榮獲《亞洲銀行家》（The Asian Banker）的「亞太區最佳存款產品」大獎，為了歡慶獲獎榮耀，滙豐（台灣）表示，即日起為卓越理財新客戶推出美金活存優利活動，年息加碼至5.68％，讓客戶的資金運用更靈活稱心。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示，當前美元利率居高不下，美元成為多數客戶不可缺少的資產組合之一。為幫助客戶更能有效運用資金，滙豐（台灣）為卓越理財新客戶，推出這一波5.68％美元活存優利方案每人最高額度達100萬美元的彈性方案，真正能讓客戶享受優利，不必擔心通貨膨脹的增加速度。

黃至弘強調，卓越理財新客戶除了可享受5.68％的美元活存優利活動外，也可視自身的資產配置需求，選擇美金定存最高年息6.6％的尊榮禮遇。

滙豐（台灣）表示，此次參加資格是於活動期間內新開立之「卓越理財」客戶 （包含數位帳戶，但不適用於法人及國際金融業務分行（OBU）客戶），且於此次開戶前6個月期間內未持有任何本行帳戶。優惠利率計息期間：自開立帳戶日 （以本行系統所登載為主）後5個工作日內至2023年12月20日止。每一客戶適用優惠上限為美金100萬元（含），超過美金100萬元之金額將以滙豐銀行美元一般活期存款牌告利率計息，不適用本活動優惠利率。此活動總限額為美元3億元，活動達總限額將提前結束。