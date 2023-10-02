《國際金融》全球主要市場明年怎麼走？羅素投資這樣看

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】轉眼之間，2023年來到第四季的起始，全球主要幾個市場的經濟發展受到關注。一般認為，美國在2024年步入輕微衰退的可能性加大，歐元區和英國也可能出現衰退，而除非中國經濟有進一步的惡化，不然不太可能推出大規模的重大刺激措施。

羅素投資(Russell Investment)指出，過往的歷史證據顯示，一旦聯準會(Fed)激進升息政策開始減速，通常就會出現衰退，因此美國最有可能在2024年底之前，會出現輕微的衰退。

不過目前市場仍押注於美國可能會「軟著陸」。業界一般預期，企業獲利在明年將有反彈，利率市場目前也反映出聯準會明年貨幣政策將溫和的放寬。在這些背景之下，仍建議對美國市場採取略微謹慎的態度。

歐元區經濟也面臨壓力，德國、法國、義大利、西班牙都正滑進衰退。銀行貸款和貨幣供給量的減少，顯示出歐洲央行(ECB)收緊政策的影響。製造業指標的表現不佳，反映出中國的低迷，正透過出口需求減少，影響到歐洲。儘管歐元區股市今年以來仍表現強勁，但是它們很快地就會面臨貨幣緊縮和衰退的挑戰。

而儘管歐洲央行暗示，可能在更長時間維持高利率水準，但是由於重要的經濟數據疲弱，以及通膨出現下降趨勢，歐洲央行有可能在2024年下半開始降息。

英國經濟繼續出現盤整，儘管英國的藍籌股目前仍有不錯的估值，但是仍會面臨逆風，例如在醫療股、金融股、生活必需的消費股。

市場預計，英國央行(BoE)在2024年底之前都將維持高利率水準。但是經濟低迷，也可能讓央國央行提早改變政策。

中國的債券和房地產市場問題正在惡化，政府似乎仍不願意採取更積極的刺激措施。中國股市目前處於「賣超」的情形，市場的恐慌程度，仍無法讓投資人願意逆勢進場買進。

除非中國經濟出現更加的惡化，政府才有可能推出更有利的刺激措施。但是儘管中國短期面臨挑戰，但是長期的成長前景並不是那麼的悲觀。

在日本，疫情封鎖過後的反彈，提振了經濟，服務業回到疫情爆發前的水準，入境旅遊正在復甦，這些趨勢可能繼續持續下去。一般預計日本央行在未來6~12個月將進一步放寬殖利率曲線控制的政策；但是現金利率的上升將需要更多的通膨證據。

關於人工智慧(AI)的投資風險。投資人的熱情抵銷了經濟逆風，但是如果經濟衰退的擔憂真的刺傷了AI炒作，可能帶來更大的下修風險。

此外，由於衰退風險即將來臨，股市上漲有限，因此可以採取偏向中性的偏好，直到聯準會顯得不那麼鷹派，以及美元出現明顯貶值為止。

最後美、英和德國的政府債券價格合理，估值具有吸引力。隨著央行升息週期接近尾聲，通膨見頂，經濟正在放緩，債券價格有上漲的潛力。