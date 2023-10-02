10／2期貨市場掃描

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美股

投資人持續消化左右聯準會（Fed）利率政策的美國關鍵通膨數據、並在疲軟第三季的最後一個交易日調整投資組合，美國四大指數漲跌互見。

道瓊工業平均指數9月29日終場下跌0.47％（158.84點）、收33,507.50點，創6月6日以來收盤新低；周K線下跌1.34％、月K線下跌3.5％。那斯達克指數上漲0.14％（18.05點）、收13,219.32點；周K線上漲0.06％、月K線下跌5.81％。標準普爾500指數下跌0.27％（11.65點）、收4,288.05點；周K線下跌0.74％、月K線下跌4.87％。費城半導體指數上漲0.39％（13.3點）、收3,434.29點；周K線上漲2.05％、月K線下跌6.45％。

其中，標普500、那指皆創今（2023）年以來最大單月跌幅。另外，道瓊、標普500、那指及費半分別在Q3下挫2.62％、3.65％、4.12％、6.5％，都是今年以來首季下滑。

美國商務部29日公布的數據顯示，Fed偏好的通膨指標「核心個人消費支出（PCE）物價指數」在8月月增0.1％、低於道瓊社調查的經濟學家預估值0.2％，並創2020年11月以來最小月增幅；年增率則來到3.9％、符合經濟學家預期。

這是接近兩年來，核心PCE年增率首次低於4％，同時也少於7月的4.3％。Fed將通膨率目標設定在2％。LPLFinancial全球策略長QuincyKrosby表示，Fed肯定對PCE報告的整體方向感到滿意，但就此宣布戰勝通膨恐怕仍過早。

值得注意的是，涵蓋能源、食物的8月總體PCE月增率達到0.4％，顯著低於7月的0.9％。其中，能源成本月增率多達6.1％，是帶動通膨月增的主力，食物成本則月增0.2％。與去年同期相較，8月能源成本下滑3.6％、食物成本上升3.1％。

PCE報告一開始帶動美股跳高，但股市漲幅逐漸消退。U.S.BankAssetManagement投資長EricFreedman說，上述數據揭示，通膨雖有改善、卻仍舊偏高；況且，季底來臨時，股、債市都會迎來各式各樣的活動。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨9月29日收盤下跌0.92美元或1％至每桶90.79美元，主要受到經濟擔憂的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.9美元或1％至每桶92.20美元。NYMEX原油與布蘭特原油上周分別上漲0.8％與0.3％，9月份分別上漲8.6％與6.2％，第三季分別上漲28.5％與22.3％，今年至今分別上漲13％與7.3％。

美國第二季實質國內生產總值（GDP）年化季率增長2.1％，較第一季上修後2.2％的增長略低0.1個百分點。第二季增長主要反映了商業投資、消費者支出以及州和地方政府支出的成長，但出口與進口（GDP計算中的一個減項）雙雙下降。美國以實質GDP年化季率衡量經濟增長，認為其更能反映出經濟的趨勢。

美國商品期貨交易委員會9月29日報告顯示，截至9月26日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周增加6.6％至350,055口，創下去年3月以來的新高。

全球第三大油田服務公司貝克休斯（BakerHughesInc.）報告表示，截至9月29日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少7座至623座，續創去年2月以來的新低。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周減少5座至553座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

貝克休斯的數據顯示，截至9月29日，美國石油探勘井數量較前周減少5座至502座，也續創去年2月以來的新低；天然氣探勘井數量較前周減少2座至116座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量減少102座，天然氣探勘井數量減少43座，水平探勘井數量減少143座。美國能源部數據顯示，9月22日當周，美國原油日均產量較前周持平為1,290萬桶，維持在2020年3月以來的新高。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨9月29日全面下跌，小麥重挫逾6%創下3年新低，因美國農業部意外上調產量預估的影響。12月玉米期貨收盤下跌2.4%至每英斗4.7675美元，12月小麥下跌6.4%至每英斗5.4150美元，11月黃豆下跌2%至每英斗12.75美元。

黃豆、小麥、玉米上周分別下跌1.6%、6.6%、0.1%，9月份分別下跌6.9%、10%、0.3%，第三季分別下跌5.1%、16.8%、3.6%，今年以來分別下跌16.3%、31.6%、29.7%。

美國農業部29日在報告中將小麥產量預估上調至18.12億英斗，較月報的預估上調7,800萬英斗，遠高於路透社調查分析師平均預估的17.29億英斗，主要因為單位產量的預估從每英畝45.8英斗上調至48.6英斗的影響。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨9月29日下跌1.8%至每磅87.15美分，上周上漲1.4%，9月份下跌0.8%，第三季上漲8.4%，今年以來上漲4.5%；10月粗糖期貨下跌1.8%至每磅26.48美分，上周下跌2.8%，9月份上漲5.7%，第三季上漲16%，今年以來上漲32%。

美國農業部9月28日公布9月15日至9月21日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一周出口淨銷量為544,500公噸，較前周與過去4周均值分別增加77%與51%，銷售增加主要來自於菲律賓（115,000公噸）、韓國（90,400公噸）、日本（90,000公噸）與中國（69,100公噸）。

小麥當周出口裝船量為584,600公噸，創下本銷售年度以來新高，較前周與過去4周均值分別增加98%與70%，主要出口市場為中國（129,000公噸）與菲律賓（113,000公噸）。2023/24年度至今，美國小麥出口量年減23%至547萬噸。美國農業部9月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減160萬噸至52年來新低的1,905萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月29日收盤下跌12.5美元或0.7％至每盎司1,866.1美元，創下近半年來新低，美元指數上漲0.04％，12月白銀期貨下跌1.3％至每盎司22.45美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲0.1％至每盎司915.9美元，12月鈀金期貨下跌1.8％至每盎司1,256美元。

金銀鉑鈀上周分別下跌4.1％、5.9％、2.6％、0.01％，9月份漲跌幅分別為-5.1％、-9.5％、-6％、3.1％，第三季漲跌幅分別為-3.3％、-2.5％、0.3％、2.8％，今年以來漲跌幅分別為2.2％、-6.6％、-15.4％、-30％。

金拓新聞發布的每周黃金調查顯示，本週（10.2~10.6）金價預期上漲。在針對專業人士的調查中，54％認為本周金價將會上漲，31％預計將會下跌，15％預期本周金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有45％認為本周金價將上漲，41％認為將會下跌，14％認為將會盤整。

金拓新聞報導，受到美元指數創下10個月新高，以及10年期公債殖利率至16年新高的影響，金價跌至今年3月以來的新低。分析師表示，現貨金價有可能下探2023年低點每盎司1,810美元。Forex.com資深市場策略師史坦利（JamesStanley）表示，自聯準會本月重申鷹派立場，並暗示年底前或還有一次升息以來，金價的下跌速度加快。

班諾克本全球外匯（BannockburnGlobalForeignExchange）執行董事錢德勒（MarcChandler）表示，美元的強勢受到利率上升前景的支撐，反映了美國經濟的彈性，加上避險基金投機部位的削減，在在都削弱了金價的氣勢。儘管通膨高漲的環境也將對金價構成支撐，但通膨上升意味著利率上升，金價還是難以完全擺脫壓力。

外匯經紀商萬達公司（OANDA）資深市場策略師莫亞（EdwardMoya）表示，歐洲經濟疲軟也是美元指數本周升至106點上方的重要因素，美元的強勢很難被推翻，因為與其他國家相比，美國經濟仍然具有相當的彈性。

儘管短期金價面臨壓力，一些分析師仍強調黃金的長期看漲前景。盛寶銀行（SaxoBank）大宗商品策略主管漢森（OleHansen）表示，金價需要明確跌破每盎司1,800美元，才會改變基本面前景。漢森表示，能源價格上漲加上經濟成長放緩正在造成滯脹環境，預計最終仍將推動金價回到每盎司2,000美元以上。