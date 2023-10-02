國際智慧能源首見「海洋能前瞻科技專區」

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10月18日~20日將於南港展覽館1館舉辦的台灣國際智慧能源周展，今年首度設立「海洋能前瞻科技專區」，由社團法人台灣海洋能發展協會號召，攜手國立臺灣海洋大學、富連海能源科技、聯達行、明耐洋流、源達機電等國內外海洋能開發商、設備商與學術單位，聯合展出國內外最先進的海洋能科技與商轉解決方案。

理事長莊閔傑表示，本次協會除將科普教育推廣列為重點展出項目之一，也將發布全球第一個海洋能發電系統關聯技術圖，建構出海洋能產業發展樣貌，並透過協會所提供的全方位關鍵技術服務、人才培育與商機媒合的海洋能交流平台，助力政府加速發展海洋能的決心，落實淨零碳排的目標。

今年除協會外，共有四家海洋能業者與一個學術單位展出。在地業者富連海能源科技展示岸置式與離岸式波浪能機組、以及引進國外技術的聯達行的波浪能機組、瑞典Minesto的洋流能機組、源達機電潮流能機組等業者，海洋大學則展出海洋能實海域測試場的服務與波浪能轉換器、防蝕檢測、無人機監測、風力發電等各項研發成果。

莊閔傑指出，台灣四面環海，而海洋能共有五大類能量型態可開發運用，本島海岸線全長1400多公里，極具建造發展海洋能發電之優勢，其中波浪能與海流能可望成為第一波的發展主力。

海洋能可預測性高，24小時皆有豐沛能量，根據國家所規畫的海洋能源開發總目標，預估將達7.5GW左右。在同樣裝置容量的條件下，一天的發電量估算起來為太陽能的3~5倍左右，可為台灣注入更多再生能源，多家會員業者看好這是台灣永續發展與經濟成長最佳的投資標的。