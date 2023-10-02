耳鳴真的只能與它「和平共存」嗎？

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耳鳴是臨床常見的疾病，它雖然是小毛病，但耳朵周圍無時無刻有聲音在吵，造成精神緊張、煩躁焦慮，甚至影響睡眠，長期下來，就會造成很大問題！最讓耳鳴患者崩潰難過的是，醫生常說只能與它「和平共存」，無法治癒，但耳鳴真的無法治癒嗎？

心醫堂中醫診所院長吳醫師表示:多年治療耳鳴的臨床經驗發現，中西醫對耳鳴的病因及治療方法都有偏差，以致治療成果不佳，在所有論述耳鳴病因及治療方法，以苟亞博教授在《整脊醫學》一書對耳鳴的見解最為正確。「耳鳴的原因是環繞在耳部的神經之纖維變緊張而引起的。這種緊張使原本和諧的振盪的耳神經纖維失去功能，以致任何與和諧振盪有同樣的頻率都能引起響聲，這就是產生耳鳴狀況。

在耳朵的前後以及蝶骨和顳骨的附近觸摸尋找，繃起的（或觸痛的）肌肉，找到後做「橫向的剝離手法」（即用拇指橫推肌束或神經纖維），使這些繃緊的纖維變軟變鬆。這個剝離手法，其療效比矯正頸椎C2、C4還重要。做此手法之後，再矯正C2、C4。臨床治療93〜95%。」

吳醫師表示:觀察耳鳴患者大部份都有耳朵前後、顳側及後頭顱下肌肉緊繃的現象，另外有許多患者亦合併有頸椎第一〜四椎（C1〜C4）錯位的現象，治療時必須將上述的肌肉群放鬆以及將C1〜C4復位，耳鳴才能根除。

吳醫師特別提出耳鳴自我復健的重點：

一、 將耳朵前後、顳側及後頭顱下緊繃的肌肉推鬆，尤其耳後下方乳突周圍的肌肉最是重點！

二、 米字轉頭法

1. 將頭向左上方45度方向轉過去（盡力伸展），回到中點，再向右上方45度方向轉過去（盡力伸展），回到中點，如此反復做5次。

2. 將頭水平轉向左邊（盡力伸展），回到中點，再將頭水平轉向右邊（盡 力伸展），回到中點。如此反復做5次。

3. 將頭垂直轉向上（盡力伸展），回到中點，再將頭垂直轉向下，回到中 點。如此反復做5次。

4. 將頭向左下方45度方向轉過去（盡力伸展），回到中點，再向右下方45 度方向轉過去（盡力伸展），回到中點，如此反復做5次。

三、 掌心對著耳道孔，中指水平置於後腦，食指放在中指上方，食指用力往前 彈敲擊後腦35次，此時耳朵會聽到如打鼓般咚咚的聲音，此為古法「鳴天鼓」。

【此米字轉頭法，可以溫和地將錯位的頸椎自動復位。】

四、 掌心用力向耳內按壓後，瞬間向外拉。如此反復做14次。

耳鳴自我保健操 https://www.youtube.com/watch?v=4x_nEPQqmP4

頸椎自我復健法 https://www.youtube.com/watch?v=JMT3S5nWD2A