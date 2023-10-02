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8大公股行庫帶頭加薪 董座全舉手同意

  • 中時即時 吳靜君
公股銀行董總表態加薪(圖／吳靜君攝)
公股銀行董總表態加薪(圖／吳靜君攝)

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立委賴士葆今日請八大公股金融事業上台，詢問加薪的情況，所有的公股銀皆舉手表態會加薪。

財政部與公股金融機構今年到立法院財委會進行業務報告。

賴士葆表示，今年公股銀獲利情形良好，公股銀的加薪情形如何？而八大公股銀台銀、土銀、一銀、彰銀、華銀、兆豐銀、合庫銀、台企銀都表態會加薪。

但是加薪幅度，財政部長莊翠雲表示，財政部鼓勵公股事業加薪，但是也要視整體財務狀況而定。

賴士葆表示，加薪建議比去年高。台銀則補充道，今年已經幫員工加薪，若員工還要再加薪，要等到後年。

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