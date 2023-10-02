基泰大直案另類受災戶 許淑華：鄰損飯店安置費遲未撥付

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基泰建設上月施作工程不慎造成旁邊民宅受損倒塌，市府安排受災戶入住飯店安置。不過市議員許淑華痛批，市府仍未撥付受災戶於飯店安置的費用，欠款估算破千萬，讓旅宿業者成為「另類的基泰大直受災戶」，甚至要求業者給予折扣。民政局則回應，目前已向業者收領相關帳單，統整後才會向都發局請款支付住宿費。

許淑華表示，為安置基泰大直案455位受災戶，市府最高曾調用245間飯店房間協助安置，不過部分受災戶於9月25日返家後，市府不僅未撥付相關房費，讓業者成為「另類的基泰大直受災戶」，甚至要求旅宿業者給予折扣，她痛批，這是在剝削業者替基泰省錢嗎？

許淑華曾函文詢問都發局有關入住人數及住宿費等問題，都發局則回應基泰建設已於9月12日將1億元匯款至安置專戶內。她表示，該款項早可依法動支，但市府卻遲遲無動作，住宿費等相關款項至今仍未撥付給旅宿業者，讓業者承受墊付的壓力。

對此，民政局表示，目前已與中山區公所收領受災戶9月25日前安置於飯店的相關帳單，目前統計費用約為1千萬，經過彙整查核後會向管理安置專戶的都發局請款，之後才能再撥款支付這些住宿費。而因為拆除原建築作業仍會影響鄰近居民，除已返家的受災戶外，至本月11日止仍有第2階段的安置作業，不過由於人數進出不定，目前無法估算後續相關費用，需要等到業者之後再提供帳單，才能開始撥款流程。

另外，針對25戶需要長期安置的受災戶，都發局則表示，已提供受災戶租屋選項，並已陸續協助點交入住相關中繼住宅，除了社宅外，民眾也可自行選擇民間租屋，或是借住親友家，相關補貼經費已經撥款給需要長期安置的受災戶。