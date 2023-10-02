經部：消防能量不足處不宜設置充電樁

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根據國發會2050年淨零碳排目標，規劃至2040年的電動汽機車新車市佔比要達100％，內政部也規劃修正公寓大廈管理條例，讓充電樁安全更完備，不過目前電動車電池仍有起火風險，經濟部也與內政部建置合作平台，如場域沒有足夠的消防能量，就不宜設充電樁。

立法院內政委員會今（2日），針對「從科技園區大火，檢討火災搶救、火災預防及廠商安全管理」進行專題報告並備質詢。民進黨立委莊瑞雄指出，隨著2050淨零碳排的國家政策，電動車與充電樁數量必然隨之增加，同時內政部也修訂了公寓大廈設定充電樁設施的規定，但電動車的火災因應需要未雨綢繆，畢竟1輛電動車著火，需要用10萬公升的水才能撲滅。

莊瑞雄質疑，未來電動車、電動樁數量都會增加，消防應對配備的能量是否足夠？消防署長蕭煥章回應，前年開始就有針對電動車怎麼救災已經訓練完成，也針對這個議題準備防火毯等設備，各縣市已經陸續到位。

莊瑞雄說，在國家政策推動下，電動車恐將以倍數成長，而許多電動車停放在大樓地下室，經濟部是否有和消防署、內政部討論相關作為？經濟部次長曾文生說，一直有平台在討論這件事，充電樁本身沒有電池，至於爆炸則可能是，電動車裡面的電池受損，導致充電時電流流入起火。

至於這些電動車要在室內充電，曾文生指出，相關的安全規範以及儲能電池的規範、要怎麼放置等，經濟部都有積極跟消防署溝通，當然也辛苦消防署，因為這是新的模式，尤其化學原電池，每一顆含的能量都非常高。

曾文生進一步說明，在工業製程上，全世界也都投入很多心力在研發減少失火的新電池，但在目前電池仍有風險時，就必須跟消防署合作，目前也有平台因應相關合作，如場域沒有足夠的消防能量，就不宜設充電樁。

莊瑞雄總結，電動車火災幾乎已等於化學災害範疇，而電動車火災也被說是行走的火藥桶，那麼消防安全是不是可以跟得上？因為電動車停在地下室，消防車進不去，滅火方式為何？蕭煥章說，戶外搶救包含泡在水裡、防火毯罩住二氧化碳氣體、射水塔由下往上射水等。

莊瑞雄追問，消防設備是否跟得上？滅火毯有幾件？蕭煥章說，各縣市都有了，但是否已達普遍則要再盤點。莊瑞雄重申，內政部推動公寓大廈管理條例修法，消防設備補足與人員訓練要跟上。