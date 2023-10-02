金融營業稅率怎麼調 銀行公會雷仲達：可接受2％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金融業呼籲金融營業稅調降，金管會主委黃天牧近日表態支持，將和財政部溝通稅率回到2％，銀行公會新任理事長雷仲達今（2）日於立院財委會接受立委林楚茵質詢時表示，業界可接受降至2％。

財政部今赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，公股行庫董總皆出席。

現行銀行及保險本業銷售額適用稅率為5％，預定於2024年底落日，5％當中，其中3％進入國庫統收統支、2％則是撥入金融特別準備金，金融業過去持續呼籲在2024年底後能夠調降稅率。

雷仲達於9月26日當選銀行公會理事長，當時他指出將會持續與財政部溝通，將稅率條回原來水準，且「希望越低越好」；黃天牧日前也表示，目前國際上收取金融營業稅的國家不多，金管會也希望調降至2014年前的2％水準。

林楚茵質詢提到金融營業稅降稅議題，並詢問雷仲達意見，雷仲達指出，以金融業立場來說，站在金融業立場，當然是希望降到底最好，但會尊重主管機關意見，例如金管會意見是降至2％、不撥入金融特別準備金，繳到國庫也可以接受。

莊翠雲則回應，財政部態度開放，也會參考金管會意見。林楚茵要求財政部於一個月內提交相關書面報告。

黃天牧日前指出，會向財政部提出兩點建議，一是近年已累積在金融特別準備金約2,000億元，不要收回國庫；第二是稅率上由財政部做最後決定，但希望至少將至2％。若以目前金融營業稅每年課徵約480億元到500億元計算，若稅率降至2％，金融業每年可省下250億至300億元支出。另外，金融特別準備金截至2022年底則累計撥入2,202億元。