00919晉升第六大台股ETF 規模上看500億

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台股ETF仍舊人氣強強滾，觀察53檔台股ETF規模最新變化，市場唯一連續二次配息率超過10％的台股高息ETF-群益台灣精選高息ETF（00919），規模大舉攀升，自去年底規模僅19.7億元，28日已衝上442.58億元，晉升第六大台股ETF，規模今年來成長逾21倍，是今年來百億台股ETF（扣除今年成立）規模成長率最高，顯示出穩定持續配高息的台股ETF，深受投資人喜愛。

群益投信表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，故殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。

台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此，台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股長期需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時間長度，以及聯準會姿態的變化，目前對於台股長線多頭看法不變，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，需慎選標的產業及族群。

群益台灣精選高息ETF成份股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現，最重要的是選股邏輯重視企業的獲利成長率，而成分股的換股頻率也不會過高，一年兩次的換股，可伺機汰弱留強，是長期存股的好選擇。