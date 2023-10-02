中租控股旗下zingala銀角零卡攜手Gogoro2日送出Tesla

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中租控股（中租-KY，5871）旗下zingala銀角零卡，聯手電動機車龍頭的Gogoro，推出為期5個月的分期0利率抽獎活動，最大獎百萬電動汽車「特斯拉（Tesla）Model Y」，仲信資融營運長陳瑞興將這台特斯拉送給這位中獎的幸運兒，得主領車直呼，「不敢相信！」

在2021年4月22日的世界地球日，政府宣示台灣要在2050年達成淨零排放的目標。全台先買後付第一品牌的zingala銀角零卡，致力於為消費者實現更多的理想，並以普惠金融消費型態，與智能科技設備、綠色消費等商業夥伴合作，鼓勵消費者一起投入淨零減碳。

zingala銀角零卡首波鎖定深受年輕人喜愛的機車產業，與電動機車龍頭的Gogoro合作，於2023年3月1日至7月31日攜手推出36期0利率抽獎活動，包括，機票、iPhone 14 Pro、Gogoro Smart Points 5,000 點等獎品，最大獎是價值212萬元的Tesla電動汽車。

陳瑞興表示，透過兩強聯手，在傳統機車淡季裡，助攻年度業績成長力道，提高Gogoro領牌數；而運用zingala分期購買Gogoro的消費者，今年截至8月底，與去年同期相較大幅成長250％，創造品牌與消費者間的雙贏。

抽中Tesla的幸運兒─薛先生2日到內湖總部領車，他表示，在得知抽中 Model Y的那一刻，一度擔心是詐騙，當時買gogoro機車是為了讓家人有代步工具，因他有固定收入，而使用zingala銀角零卡，除了可輕鬆分期繳款之外，帳單期數金額清楚，可以做好財務規劃，讓他成為忠實愛用戶，不僅如此，他每月使用App繳款時，都會關注合作商家活動。這次，就是在滑App時發現gogoro活動，進而消費，從沒想過他的第一台百萬名車，竟是因消費中獎的。

zingala 銀角零卡目前累積136萬數位會員並拓展各種多樣化的消費場景，仲信資融表示，目前正與眾多知名品牌合作，例如新光三越、momo購物網、SHOPLINE開店平台、特力屋、Gogoro、聯成電腦等，為特約商帶來了新客源和商機，未來也將持續拓展淨零合作夥伴，共同塑造出一個多元且豐富的商業生態圈。

在Tesla抽獎結束後，仲信資融營運長陳瑞興表示，現今再推出使用zingala銀角零卡消費，累積金額達到新台幣3萬元（含）以上，有機會免費獲得Apple最新的「iPhone 15 Pro」與「5,000元中租Coin」（1元中租Coin=1元新台幣）等獎項。zingala未來也將持續拓展淨零合作夥伴，為地球盡一份心力。