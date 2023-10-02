臺灣碳交所（TCX）是臺灣唯一合法碳權交易所

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為避免投資人混肴或受騙，臺灣碳權交易所今（2）日發布新聞稿說明，臺灣碳權交易所（TCX）為臺灣碳權交易之唯一官方依法指定機構。

有關近日媒體報導市場上部分碳權交易公司或碳權交易所，名稱與臺灣碳權交易所（TCX）相同或近似，致與碳交所營業或服務的設施或活動混淆，甚至有到處兜售碳權，收費做國內碳抵換等誤導不實之情事。

臺灣碳權交易所今日特別強調，臺灣碳權交易所為臺灣唯一依據氣候變遷因應法規定，由環境部委託金管會，指定辦理該法所定額度之交易事宜之官方指定機構，已於7月20日辦理商標申請，並於7月21日完成公司設立登記。

臺灣碳權交易所表示，設立臺灣碳權交易所目方在配合氣候變遷因應法，藉由建置交易平台導入市場機制，確保國家氣候變遷政策之有效實行。

臺灣碳權交易所指出，該公司將提供合法、公平且透明的「交易平台」，提供經濟誘因，激勵減碳或碳移除行為，進一步帶動低碳甚至負碳創新產業成長及發展。

此外，臺灣碳權交易所刻正規劃之國外碳權交易業務部分，將攜手具公信力之國際認證機構，提供高品質碳權之買賣支援服務，且將與環境部溝通國外碳權之上架標準，避免漂綠或詐欺疑慮，讓業者安心減碳，同時務實地與政府共同攜手邁向淨零排放之路。

為使民眾或企業能獲得臺灣碳交易相關資訊，臺灣碳權交易所已設有官網（https：／／www.tcx.com.tw）提供業務相關資訊。民眾或企業對於碳交易、碳治理、國際標準認證課程等相關議題存有疑惑時，均歡迎來電或來信詢問。