NVIDIA進駐遠雄自貿港二期有影 將設專區

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國際繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）進駐遠雄自由貿易港區二期有影，遠雄港董事長葉鈞耀今（2）日透露，與NVIDIA的物流通路商即將完成簽約，預計租下一整棟大樓，量身定做專區。

據了解，還有數家科技電子大廠洽談中，包括超微（AMD）與遠雄港談過，是否進駐正在評估中。

葉鈞耀表示，二期進駐廠商較一期有更多半導體、電子業大咖，海外廠商大概佔三分之一，主要從陸港、歐美轉移。許多廠商著眼台灣法令鬆綁、運輸配送、關務運作成熟，在稅率方面除了營所稅，其他都是0稅率，並可配合外籍移工，加上自貿區居亞太樞紐，到西太平洋只要17個小時、海運24小時可達，貨物進出快速，符合半導體、電子業行銷國際的需求。

遠雄自貿區二期主要招商目標為加值、物流及航空貨物運輸服務業者，今年招商率50％，明年中招商率提升至75％～80％，明年底滿租，預計新增25家廠商，包括輝達等，以及華碩、鴻海等加值園區一期電子科技大廠擴建續增，在加值四棟廠房投入營運後，預計進出口貿易額年增1.5兆元。

桃園市政府為吸引國際企業及台商回流，結合遠雄自貿港區公司與桃園航空城兩大優勢企業，共同推出「19＋N」航空城自由貿易專區，提供物流運籌功能及境內關外的免稅優惠，企業在此區進行產業升級、提升附加價值，促進全球貿易競爭力，讓全球企業從桃園起飛，放眼國際。

疫後全球供應鏈重組，桃園機場貨運量未受影響，後疫時代跨境電商及海空聯運帶動成長衍生航空貨運新商機，預估2024～2032年成長0.56％。