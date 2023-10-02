《國際金融》瑞信與莫三比克債務糾紛 雙方庭外和解

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞士信貸(Credit Suisse)的新東家瑞銀集團(UBS)在周日指出，瑞信在與莫三比克(Mozambique)長達10年的逾15億美元「金槍魚債券」醜聞當中，最新達成庭外和解。

瑞銀在聲明中說，雙方已經解除了相關的任何債務和索賠，很高興解決這場糾紛。但瑞銀沒有說明更多細節。

據知情人士透露，瑞銀將免除瑞信在2013年對莫三比克提供的一筆1億美元的貸款。倫敦民事法庭在三個月的審理之後，雙方達成和解協議。

莫三比克的檢察總長辦公室和經濟部說，將於周一舉行聯合記者會。

金槍魚債券案可追溯到莫三比克國有企業和造船公司Privinvest從瑞士信貸獲得的貸款和債券，並且得到莫三比克政府未揭露的擔保支援。該交易表面上是為了發展漁業和海上安全。

但是當政府債務在2016年曝光之後，數億美元消失不見，國際貨幣基金也暫停了支援，莫國引發貨幣危機、各式的違約和金融動盪。

瑞銀說，和解協議包括2013年對莫三比克國有公司ProdIndicus的一筆貸款。

先前瑞銀收購虧損連連的瑞信，並誓言要解決瑞信遺留下來的法律糾紛。

這起訴訟主要圍繞資金和海事交易問題，並已經引發了美國和莫三比克的一些刑事訴訟。莫三比克稱自己是受害者，Privinvest向腐敗的莫三比克官員和瑞信銀行家行賄，使莫三比克面臨至少20億美元的潛在損失。