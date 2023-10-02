本業、資產助力 炎洲、新洲獲利進補

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伴隨景氣緩步復甦，包材、膠帶需求增溫，炎洲（4306）、新洲（3171）營運蓄勢推進。其中，新洲自結8月稅前淨利1,342萬元，月增33.4％；前八月稅前獲利9,155萬元，已賺贏去年前三季。

此外，新洲處分內湖區潭美段之辦公室及停車場，預計處分利益0.2億元於第三季認列入帳；炎洲林口三建案「炎洲旺年匯」、「旺洲逸品」及「炎洲THE ONE」總銷約58億元，預計第四季開始陸續交屋、認列，獲利加分、進補。

炎洲表示，全球消費景氣有逐步回溫跡象，8月營收已見到好轉，因陸續進入電商購物及歐美聖誕跨年節慶，預估包裝需求將穩健提升，下半年本業營運將較上半年回升，且對明年看法亦較正向。

營建業務部份，「炎洲旺年匯」、「旺洲逸品」及「炎洲THE ONE」3案總銷金額約58億元，預計於第三季至明年第二季間陸續完工交屋；目前力拚「炎洲旺年匯」案於年底交屋完成，預計可認列營收約8~9億，增添收益能量。

為維持一定數量的土地存貨庫存，需以平均方式持續佈局土地，炎洲以2.66億元購入新北市塭仔圳重劃區土地，並斥資7.07億元購入台北市北投區新洲美段土地，儲備下一波開發利基題材。

新洲指出，隨著客戶庫存調整告一段落，需求已見到逐步回升。下半年進入傳統包材需求旺季，支撐7、8月營收逐步回溫，9月及第四季營運看起來也維持穩健，預期營收、獲利將優於上半年，今年全年獲利也有望優於去年。